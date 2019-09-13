ممثل سوري وسيم يشارك هيفاء وهبي في فيلمها الجديد ...صورة

الصورة التي نشرتها وهبي شهدت حضور الممثل السوري، معتصم النهار، الى جانب كل من المخرج محمد حماقي والمنتج محمد الوزيري.
وعلقت وهبي على الصورة مرحبة بانضمام الممثل السوري، قائلة: "مفاجأة. معتصم انضم إلى عائلة فيلمنا الجديد".
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Surprise💥😍 Moatasem joined the family of Our new movie !! #عقد_الخواجة #فيلم #٢٠٢٠ #new #movie #2020 #haifawehbe
كما ظهر معتصم النهار في "ستوريز إنستغرام" الخاص بالمطربة اللبنانية، وهو يعبر عن فرحته بلقاء المطربة اللبنانية، كما تلقى التهنئة من المخرج ومنتج الفيلم.
وتغنى النهار بجمال المطربة اللبنانية، قائلا: "حلوة حلوة على الواقع. لترد عليه قائلة: "ليكو مين عم يحكي على الحلا". وأعلن كلا الفنانين مشاركة الممثل السوري في فيلم "عقد الخواجة".
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