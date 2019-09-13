ممثل سوري وسيم يشارك هيفاء وهبي في فيلمها الجديد ...صورة

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي صورة مع فريق العمل المشارك في فيلمها الجديد "عقد الخواجة" على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

الصورة التي نشرتها وهبي شهدت حضور الممثل السوري، معتصم النهار، الى جانب كل من المخرج محمد حماقي والمنتج محمد الوزيري.

وعلقت وهبي على الصورة مرحبة بانضمام الممثل السوري، قائلة: "مفاجأة. معتصم انضم إلى عائلة فيلمنا الجديد".

كما ظهر معتصم النهار في "ستوريز إنستغرام" الخاص بالمطربة اللبنانية، وهو يعبر عن فرحته بلقاء المطربة اللبنانية، كما تلقى التهنئة من المخرج ومنتج الفيلم.

وتغنى النهار بجمال المطربة اللبنانية، قائلا: "حلوة حلوة على الواقع. لترد عليه قائلة: "ليكو مين عم يحكي على الحلا". وأعلن كلا الفنانين مشاركة الممثل السوري في فيلم "عقد الخواجة".