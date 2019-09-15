قطيع من الأسود يتجول في منطقة سكنية ويثير رعب قاطنيها... فيديو

أثارت الأسود قلق سكان مدينة جوناجادا، حيث كانت تتجول بعد الفيضانات في ليلة ماطرة، وتصاعد نباح الكلاب عند رؤيتها الأسود.

ووفقا للتقارير الرسمية، أتت الأسود من غابة وهي محمية طبيعية في الهند، والتي تضم 40 أسدًا. وأكد المسؤول عن حماية الحدائق العامة في مقاطعة جوناجاد، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن "أسود المحمية مسالمة وليست مفترسة".

وقال: "من المعتاد سواء خلال فترة سقوط الأمطار أو في أي وقت آخر أن تمر الأسود من هذا الطريق، وهذا سلوك متكرر ولم يتسبب بإحداث ضرر من قبل لأي شخص، فقط ذلك المشهد يثير رعب السكان ليس أكثر".

Please note that Lions of #GirnarSanctuary are safe. Rains or no rains, these lions do cross through these parts of Junagadh city at times of their own free will. It is a natural behaviour of the lions in Girnar. — DCF Junagadh (@DCF_Junagadh) September 12, 2019

وعبر العديد من مستخدمي تويتر عن قلقهم إزاء الحدث الذي أجبر الأسود على ترك موائلها الطبيعية ودخول المناطق السكنية.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الأسود بعيدًا عن الحياة البرية، ففي شهر فبراير/شباط الماضي ظهرت مجموعة من الأسود تتجول في قرية بهافناث في الهند.

بالإضافة إلى ذلك تم رصد العديد من التماسيح تتجول في الهند بعد هطول الأمطار، والهند تضم أربعة حدائق وطنية و23 محمية للحياة البرية.