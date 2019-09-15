ماذا قالت أصالة عن المصريين والسعوديين؟... فيديو

وقالت أصالة خلال استضافتها في حلقة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة CBC المصرية، إن بداياتها كانت من مصر، لافتة إلى أنها تمكنت من بناء الصداقات الأكثر سرعة وصدقاً في هذا البلد.
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. اصاله نصري و تعليقات على تغير كلامها و بحفلها بسعوديه قالت اكثر ناس اكسب صداقتهم بالسعوديه و في حلقه لها في برنامج بمصر قالت ب ان المصريين هم اسرع ناس اكسب صداقتهم . @fattybrownstore_ @fattybrownstore_ يوجد لدينا جميع انوع الشعر الطبيعي هندي برازيلي افريقي يوجد لدينا جميع الأطوال والاوان والمديلات باروكه الجذور ( باروكه الخفيه) باروكه المشاهير تنفرق من جميع الجهات جميع التسريحات منابت وبويصلات شعر حقيقيه اكستنشن كلبسات و خياطه وتيب لاصق وغطاء الصلع ريحي شعرك وحصلي على شعر طبيعي ١٠٠٪ صبغه فير سيشور غسيل بأسعار مغريه @fattybrownstore_ @fattybrownstore_
فيما انتشر مقطع فيديو آخر لأصالة، خلال إحيائها حفلاً في إطار ليالي سوق عكاظ ضمن موسم الطائف في السعودية، وتوجهت خلاله إلى الجمهور بالقول إنها تكوّن الصداقات الأسرع والأكثر متانة مع السعوديين.
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