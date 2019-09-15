ماذا قالت أصالة عن المصريين والسعوديين؟... فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة أثار حفيظة الكثيرين بعد تصريحاتها عن السعوديين والمصريين والتي اعتبروها إزدواجية.

وقالت أصالة خلال استضافتها في حلقة من برنامج "​معكم منى الشاذلي​" على ​قناة CBC المصرية​، إن بداياتها كانت من مصر، لافتة إلى أنها تمكنت من بناء الصداقات الأكثر سرعة وصدقاً في هذا البلد.

فيما انتشر مقطع فيديو آخر لأصالة، خلال إحيائها حفلاً في إطار ليالي سوق عكاظ ضمن موسم الطائف في ​السعودية​، وتوجهت خلاله إلى الجمهور بالقول إنها تكوّن الصداقات الأسرع والأكثر متانة مع السعوديين.