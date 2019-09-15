عاصي الحلاني يعلق على سقوطه من فوق حصانه

علق الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، على حادثة وقعه من فوق حصانه، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض لإصابات مختلفة.

وقال عاصي "إلى جميع أحبائي وأصدقائي وجمهوري الوفي وكل من سأل عني الفنانين الأصدقاء واهل السياسة .. أشكركم جزيل وعميق الشكر لسؤالكم ولإطمئنانكم علي".

وتابع قائلا "وإنني ممتن لكم... على اهتمامكم ودعواتكم ومحبتكم ولهفتكم، سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والفرح والحياة الكريمة ومطمئنكم أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى وبرعايته له الحمد والشكر".

كان عاصي سقط من فوق ظهر جواده، خلال ممارسة رياضة الفروسية بصحبة نجله الوليد، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بلبنان.