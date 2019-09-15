رجل يواجه دبا سوريا ويقدم حياته فداء لزوجته

هاجم دب، يوم أمس السبت، سياح بولنديين في أرمينيا.

واتصلت امرأة بمركز الطوارئ، طالبة مساعدة طبية لزوجها الجريح البالغ من العمر 33 عاما، الذي تسلقت معه إلى جبال أراغاتس البركانية في أرمينيا.

واتجه هليوكوبتر مع الأطباء إلى مكان الحادث، وبعد ثلاث ساعات أعلنوا عن وفاة الجريح، وتم نقل الزوجة إلى مستشفى مدينة آشتاراك.

وحدث الهجوم على ارتفاع 3.5 ألف متر، وأمسك الدب بالرجل الذي حاول حماية زوجته، وانزلقا معا من منحدر الجبل ثم هرب الدب.

ونبهت خدمة الطوارئ الأرمينية السياح والسكان بالامتناع عن تسلق الجبل حتى يتم القضاء على التهديد، فصوت الدب لا يزال مسموعا في المنطقة.

وتعيش الدببة السورية البنية وهي سلالات نادرة من الدب البني توجد في القوقاز وفي جبال الشرق الأوسط. وبلغ عددهم سابقا في هذا البلد 400 فرد. وقام الجنود البولنديون خلال الحرب العالمية الثانية، باستخدام الدب البني السوري بمساعدة تفريغ صناديق الذخيرة وجلب القذائف.

وجبل أراغاتس هو أعلى قمة في أرمينيا يصل ارتفاعه إلى 4090 متر، كما تغطي الغابات أسفل الجبل.