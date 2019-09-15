رجل يفجر منزله في يوم زفاف ابنته

أعلنت الشرطة الأمريكية أن مالك منزل بالقرب من مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، فجر منزله يوم زفاف ابنته، بعد العثور على جثته تحت الأنقاض.

وقالت السلطات إن الرجل شوهد وهو يقف أمام منزله قبل وقت قصير من الانفجار واندلاع النيران، وتلتهم المنزل بالكامل، بحسب ما نقلت وكالة "الأسوشييتد برس" الأمريكية.

وأعلنت السلطات أن وفاة الرجل هي حادث انتحار

وقال رئيس الشرطة روبرت باين إن المسؤولين ما زالوا يحققون في سبب الانفجار، لكن "يبدو أن الرجل فصل خط الغاز في الطابق السفلي من المنزل"، موضحا أن الأمر لن يحتاج أكثر من شرارة لينفجر المنزل.

وأوضحت السلطات أن معظم أفراد الأسرة كانوا خارج المنزل في ذلك الوقت لحضور حفل الزفاف.

وأشارت الشرطة إلى ذهاب عناصرها للمنزل من قبل بسب قضايا منزلية تتعلق بمرض عقلي.