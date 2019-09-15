"بدنا نولعها"... نانسي عجرم تعلق على انتقادات بـ"استغلال فارس كرم"

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على انتقادات وجهت لها بأنها طرحت أغنيتها "بدنا نولع الجو" عقب نجاح أغنية فارس كرم "الليلة بدنا نولعها" وقالت إن البعض يضخمون الأمور.

وعلقت المطربة اللبنانية على أغنية "بدنا نولع الجو" قائلة أنها أصدرتها منذ 8 أشهر وما تزال "تكسر الأرض" كلما غنتها على المسرح.

قالت النجمة اللبنانية في حوار لها نشره موقع مجلة "لها" إن متابعيها يلحون عليها دائما لإصدار أعمال جديدة، وأن أغنية "بدنا نولع الجو" التي طرحتها منذ 8 أشهر، ما تزال "تكسر الأرض" كلما قامت بغنائها على خشبة المسرح.

وحول الانتقادات التي انتشرت بأن نانسي طرحت أغنية "بدنا نولع الجو" عقب نجاح أغنية فارس كرم "الليلة بدنا نولعها"، قالت نانسي: "استمعت إلى كلمات أغنية "بدنا نولّع الجو" قبل أن يطرح فارس كرم أغنيته "الليلة بدنا نولعها". ولو افترضنا العكس، أين المشكلة؟ البعض يضخّمون الأمور، وأنا لا أرى مشكلة في ما حصل إذ إننا جميعاً "بدنا نولّعها"، أنا وأليسا ونجوى ونوال وعاصي ووائل... للأسف، أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي فرصة للبعض للإيقاع بين الفنانين من دون أي تخطيط مسبق".

وحول قيام فنانة أخرى بتسجيل أغنية "بدنا نولع الجو" بصوتها وصوّرتها في فيديو كليب، ومن ثم قيام نانسي بإصدار الأغنية، كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أنها لم تكن تعلم أن هذه الأغنية بيعت لفنانة أخرى، وقالت:

"لم أكن أعلم أن هذه الأغنية بيعت لفنانة أخرى، فقبل أن أحصل على تنازل من الملحن جوزيف جحا، باشرت في تسجيلها وتصويرها فيديو كليب، وقبل إصدارها بأيام، علم مدير أعمالي جيجي لامارا بالمشكلة، لكننا قرّرنا طرحها، وبصراحة المغنية أنجي ليست مسؤولة عن هذا الخطأ، بل جوزيف جحا هو المسؤول، وقد لمناه على ما حصل".

وحول بيع الأغنية لمطربين في آن واحد، قالت نانسي "لم يسبق له أن فعل ذلك معي. ورغم ذلك أنا سعيدة بنجاح الأغنية والكليب الذي صوّرته بأسلوب شعبي طريف".

ومن جهة إمكانية تعاونها مجددا مع جوزيف جحا، قالت نانسي: "أحبّ العمل مع جوزيف جحا، فألحانه جميلة وأنا أقدّر ظروفه".