بالفيديو.. أول ظهور لأحمد فهمي وهنا الزاهد عقب حفل زفافهما

وعبر حسابه الرسمي على موقع Instagram، نشر الفنان محمد إمام فيديو للثنائي وهما يهنئانه بعيد ميلاده.
وتظهر هنا في الفيديو تغني Happy Birthday وفهمي يوقفها ويقول لها هنقوله كل سنة وانت طيب كان نفسنا نبقى معاك امبارح".
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حبايبي عرسان مصر ❤️❤️ أخويا و مراته من شهر العسل 😘😘 @ahmadfahmy_official @hannahelzahed
وعلق محمد إمام على الفيديو"حبايبي عرسان مصر..أخويا و مراته من شهر العسل".
جدير بالذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما الذي حضره العشرات من نجوم السينما المصرية، منذ أيام وسافرا لقضاء شهر العسل.
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