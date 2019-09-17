طفلة عربية تقاوم متحرشا بشجاعة... والسلطات تتحرك

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، قالت المجني عليها إنها كانت برفقة شقيقتها الصغرى في متجر بالمجمع السكني الذي تقيم به، ومن ثم توجهت إلى منزلها.
وحاول المتحرش سحب الفتاة إلى الخارج، لكنها تمسكت بالباب، قبل أن يحاول تقبيلها لكنها قاومته.
وأبلغت الطفلة والدتها بما حدث في اليوم التالي.
وأفاد والد المجني عليها أنه راجع تسجيلات كاميرات المراقبة، وشاهد المتهم وهو يتعقب الطفلة، ثم يحاول تقبيلها ويبادر بالفرار.
وأعلنت أجهزة الأمن التحرك وملاحقة الجاني، في ظل توجيهات بسرعة ضبطه والتحقيق معه.
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