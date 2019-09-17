إصابة فنانة مصرية في حادث سير

تعرضت الفنانة المصرية دينا عبد الله، لحادث سير، اليوم الثلاثاء، وتلقت الإسعافات الأولية داخل سيارة الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث.

وذكرت مصادر أن حالة الممثلة مستقرة، فيما تم نقل والدتها التي كانت مرافقة لها، إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين لتلقي العلاج، بحسب صحيفة "الفجر" المصرية.

وحررت دينا عبد الله محضرا حول الحادث بداخل قسم شرطة كرداسة.

الفنانة دينا عبد الله تتعرض لحادث - البيان,Rolex watches on discount sale https://t.co/ZWtpcRas5l pic.twitter.com/KIUjqL42eC — Rosemary (@Rosemar13433655) September 17, 2019

ودينا عبد الله من مواليد القاهرة، ودخلت المجال الفني في عام 1970 ومازالت مستمرة فيه، وهي شقيقة الممثلة والإعلامية إيناس عبد الله، وحاصلة على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة قسم فرنسي 1987.

ومن أهم أعمالها الفنية، مسلسل "نادي القلوب الجريحة" من إنتاج 2007، والجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية" (1995)، وفيلم "غلط البنات" (1994).