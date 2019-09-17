في أول ظهور... هيثم شاكر يتحدث عن إصابته بالسرطان وشائعة إدمانه المخدرات (فيديو)

حل المطرب المصري، هيثم شاكر، أمس الاثنين، ضيفا في البرنامج التلفزيوني "صاحبة السعادة"، بأول ظهور إعلامي له بعد تعافيه من السرطان.

واستنكر "شاكر" الشائعات التي أطلقت ضده بشأن إدمانه المخدرات، ولكنه كان رافضا الدفاع عن نفسه لأنه كان بعيدا عن وسائل الإعلام والوسط الفني لمدة 5 سنوات.

وقال موضحا لمقدمة البرنامج، الفنانة إسعاد يونس: "الناس تزعم أنني مدمن مخدرات، وتجدي ناس تقول أنا شاهدته بعيني، ولكن لم أخرج لأتحدث، لأني كان بقالي 5 سنين أو أكتر بعيد عن الميديا والوسط الفني".

وأضاف هيثم شاكر للبرنامج أن سبب كشفه إصابته بالسرطان مؤخرا، جاء بعد سماعه تعليقات مسيئة له تتهمه بإدمان المخدرات والكسل في طرح الألبومات الغنائية.

وكشف هيثم شاكر للبرنامج تفاصيل إصابته بورم في القولون منذ 8 سنوات، وسفره للخارج لتلقي العلاج، وتعرضه لمضاعفات في المعدة نتج عنه فقدانه للوزن.

وقال: "لم أكن أرغب أن يشفق أحد علي، أو ينظر لي نظرة شفقة، ناس قليلة جدا الذين كانوا على علم بمرضي، جلست 8 سنوات أتلقى العلاج والحمد لله ربنا شفاني، ولكن مازالت معدتي مسببة لي أزمة، وما حدث لي هو اختبار من الله، ربنا مبيبعتش حاجة وحشة، عندما يعطي الابتلاء يمنح معه الصبر".

وكشف هيثم شاكر في برنامج "صاحبة السعادة"، عن تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد الذي يحضر له حاليا، مؤكدا أنه سيتعامل مع بهاء الدين محمد وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ونادر عبد الله ومحمد رفاعي ومحمد عاطف ومحمد الآياتي وإسلام علي كشعراء، وأيضًا عمرو ومصطفى ووليد سعد ومحمد علي وأحمد صلاح حسني ومحمد النادي وشاري حسن كملحنين، وقال إنه "لا يعرف موعد الانتهاء من الألبوم أو إطلاقه"، متوقعا أن ينتهي منه خلال عام ونصف أو عامين.

وكان هيثم شاكر أعلن تعافيه من السرطان في شهر أغسطس/آب، ولكنه رفض وقتها الخوض في تفاصيل إصابته بالمرض الخبيث.