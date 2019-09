View this post on Instagram

❤️🇪🇬🙏🏽 الحمد لله أصبحت الفنان صاحب القناة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي على يوتيوب تخطينا إثنان مليار وثمانون مليون مشاهدة في وقت قياسي #youtube @youtube #ثقة_في_الله_نجاح