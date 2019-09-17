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22:59 17 سبتمبر/ أيلول 2019
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    اضطرابات النوم

    5 أشياء مزعجة… لماذا نستيقظ أثناء النوم

    © Depositphotos / 9nong
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    يعاني البعض من الانزعاج، أثناء النوم، لعدة أسباب منها الشخير أو التوتر، الذي يؤثر على مزاج الفرد وأدائه اليومي وعلاقاته الشخصيّة. 

    فتاة مع الموبايل في الفراش
    © Depositphotos / Leungchopan
    سبب جديد للذين يعانون من الأرق ومشاكل النوم
    ربما يكون الانزعاج أثناء النوم ناتج عن ظاهرة مرضية تعرف بـ"اضطرابات النوم"، التي تؤدي إلى الاستيقاظ المفاجئ، وتحتاج لعلاجات خاصة، بحسب صحيفة "ذي إيريش اندبندنت" الأيرلندية، التي أشارت إلى أنها تكون سببا في بعض أمراض القلب، وزيادة الوزن، وداء السكري من النوع الثاني، والاكتئاب.

    وأوردت الصحيفة 5 أشياء، قالت إنها من مسببات اضطرابات النوم:

    1- الأرق

    هو من اضطرابات النوم الأكثر انتشارا، وبسببه يعاني الفرد من قلّة النوم بسبب عوامل كثيرة أبرزها الشعور بالحزن أو التفكير في المشاكل الماديّة والمهنية أو الحمل أو إنقطاع الطمث أو مشاكل في العلاقات الشخصيّة. 

    ويوجد طريقتين للعلاج، الأولى قصيرة المدى، والثانية علاج طويل المدى، تعتمد على علاج سلوكي.

    2- الشخير

    يؤثر الشخير على نوعيّة النوم، التي قد تؤدي إلى المشاكل، وبحسب الإحصائيات، فإن 40% من الرجال و24% من النساء يشخرون أثناء النوم. 

    3- مشاكل التنفس

    يعاني البعض من حالة مرضية تعرف بـ"انقطاع النفس النومي"، التي تحدث عندما يشخر الفرد بشدّة أثناء نومه، ثمّ يتوقفّ عن ذلك فجأةً لفترة وجيزة، حيث ينسد مجرى الهواء لدى الفرد، وبالتالي يتوقف عن التنفس لفترة قصيرة.

    4- تململ الساقين

    هي"متلازمة تململ الساقين" وتسبب رغبة لا يمكن السيطرة عليها لتحريك الساقين، حيث يكون مصدرها الشعور بإحساس غير مريح، وربما يمكن علاجها جزئيا بوضع وسادة بين الساقين، ما يخفف نسبة الضغط على الأعصاب الموجودة في الساقين. 

    5 - هوس النوم الجيد

    يستخدم البعض تقنيات جديدة، مثل التطبيقات، التي تقيس نوعية النوم، وتحسب عدد ساعات النوم، لكي يحرص على النوم جيدا.

    في حال لم يأخذ الفرد القسط الكافي من النوم، قد يسبب "هوس النوم الجيد" الشعور بالتوتر والقلق، ما قد يؤدي إلى الأرق. 

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