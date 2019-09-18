فيديو... رجل يتفاجأ بوحش في دورة المياه بمنزله

تعرض رجل أمريكي لصدمة عندما فوجئ بتواجد أسد جبلي داخل دورة المياه في منزله.

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن"، فوجئ صاحب منزل في مدينة سونورا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بأسد جبلي داخل دورة المياه.

وقام الرجل على الفور بإبلاغ الشرطة التي وصل رجالها وقاموا بالطرق على الباب، حتى خرج الأسد من نافذة الحمام.