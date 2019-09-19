طائرة من دون طيار تنقذ رجلا من هجوم سمكة قرش... فيديو

أنقذ المتحكم بطائرة من دون طيار رجلا يمارس رياضة ركوب الأمواج (الركمجة) على شاطئ "ويري بيتش" في أستراليا، من مهاجمة سمكة قرش.

وحين كانت الطائرة من دون طيار تراقب الشاطئ رأى صاحب الطائرة فجأة سمكة قرش ضخمة تتجه بسرعة نحو الرياضي.

At Werri Beach today this large shark was approaching a surfer, and I used my drone's speaker system to warn him. Watch him look up at the drone, then bolt, with the sudden splashing warding off the approaching shark @smh @FinancialReview pic.twitter.com/awjDHMoUVq — christopher joye (@cjoye) September 15, 2019

حينها استخدم المتحكم بالطائرة، كريستوفر جوي، نظام مكبر الصوت لدى الطائرة لتنبيه الرجل الذي أزال قدميه من الماء فورا وصوت الحركات السريعة أبعد سمكة القرش.

وقال جوي، لا أظن أن الرجل لاحظ السمكة على الإطلاق، لكنه سمع الرسالة واتجه بسرعة نحو الشاطئ.

وعلق آلاف المستخدمين على الفيديو، حيث كتب أحدهم، هذه الطائرة المسيرة أنقذت حياة الشخص.

وأضاف جوي، بدى طول سمكة القرش ثلاث وأربعة أمتار وكانت تتسلل للوصول إلى الرياضي قبل رصد الدرون لها.