بالفيديو... مؤلف "الفيل الأزرق" يكشف سبب تأخر أدب الرعب في مصر

جاء ذلك في أثناء لقاء مراد مع الإعلامي رامي رضوان، على فضائية "dmc"، والذي تحدث خلاله عن مرجعيات أفكاره ‏الأدبية، والتي يرى أن الخيال هو مصدرها الأساسي والأهم.‏

وتعجب أحمد مراد، مؤلف قصة فيلم "الفيل الأزرق"، من عدم تواجد سينما تدور حول الرعب والخيال في مصر بكثرة، بعكس السينما العالمية التي تتقن ‏تقديم مثل هذه النوعية من الأفلام.

وكشف المؤلف المصري، أن "المنتجين كانوا يتخوفون من تقديم هذه النوعية من الأفلام في مصر، وأغلب صناع السينما يحبذون تقديم فيلم ‏ذو قصة حقيقية ويطرح قضية مجتمعية".

وتابع أنه "من غير المنطقي تقديم هذه النوعية من الأفلام فقط، ويجب التنويع بين ‏هذه وتلك".‏

وأشار إلى أن "قصة "الفيل الأزرق"، وحبوب الهلوسة التي تضمنتها الرواية، لا تمت للواقع ‏بصلة، إنما هي من نسج خياله، لأنه بطبيعته شغوف لمعرفة كل شيء حوله".

وأوضح مراد أن "السينما والمشاهدين بحاجة إلى نوعية من ‏الأفلام التي تضمن لهم المتعة أولًا، وليس من المشترط أن تحتوي على قصة حقيقية أو أن تعالج قضية معينة".