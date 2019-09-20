أحمد حلمي يدعم منى زكي بمهرجان الجونة رغم غيابه

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن حلمي نشر الفيديو بهدف دعم زوجته منى زكي في مهرجان الجونة، خاصة وأنه تغيب عن حضور المهرجان.

وفي الفيديو ظهرت منى زكى خلال كلمتها بحفل افتتاح المهرجان، وقالت: "اتفاقية منظمة اليونيسيف وإدارة المهرجان هدفها مناقشة قضايا الأطفال وبروزتها أمام العالم كله، من خلال مهرجان مهم وداعم لحقوق الطفل زي الجونة.. مين ينسى أدوار سيدة الشاشة فاتن حمامة وجميلة السينما ماجدة، اللي كانوا بيدعموا الطفل دايما، وفي أفلامنا كان فيه مساحة للطفل، محدش ينسى الطفلة المعجزة فيروز".

وتابعت: "السينما بتحيي الإنسانية وتدي صوت لملايين الأطفال أصواتهم لسه مش مسموعة وترجعلنا الأمل في مستقبل أفضل"، لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.