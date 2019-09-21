"تفاصيل صادمة" حول وفاة طالبة دهسا في الرياض (فيديو)

الطالبة ليان، توفيت دهسا تحت عجلات حافلة سقطت منها خلال نزولها، بعد أن أغلق باب الحافلة على عباءتها.

ووفقا لصحيفة "سبق"، رفض سائق الحافلة، وهو مقيم عربي، إيقاف الحافلة رغم نداء المعلمة التي كانت مرافقة مع الطالبات، حيث كان يتوقع أنها سقطت على الأرض فقط ولم تتعرض للدهس.

وكشفت مصادر أمنية، أنه عقب سقوط الطالبة بنصف ساعة جاءت حافلة أخرى تحمل أخواتها، وعلى الفور تم إبلاغ أسرتها والجهات الأمنية؛ للتعامل مع الحادث، ونقل الطالبة للمستشفى، وشاء القدر وفاتها.

وقد كشفت إدارة تعليم الرياض تفاصيل الحادثة؛ حيث بينت أن الحافلة المتسببة في وفاة الطالبة، حافلة خاصة.

يذكر أن الجهات الأمنية قامت بإلقاء القبض على قائد الحافلة، والتحقيق معه بتهمة الإهمال.