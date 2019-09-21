بالفيديو... الملك سلمان وضع هذا الشرط للإذن بإنتاج فيلم "ولد ملكا"

كشف الأمير تركي الفيصل، عن شرط العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لمنح الإذن بإنتاج فيلم "ولد ملكا"، والذي يتناول سيرة الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز.

ولفت الفيصل، وهو رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إلى أن الملك سلمان "أمر بمراجعة الفيلم بكافة مراحله من قبل وزارة الإعلام ودارة الملك عبدالعزيز، ومراجعة نص السيناريو ليطابق الحقيقة بعيدا عن القالب الوثائقي، حتى لا يفقد التشويق للمشاهد عن حياة رجل عظيم وملك معروف تاريخيا، وله مكانة اجتماعية مرموقة ومؤثرة على المستوى الإقليمي والعالمي".

وجاءت تصريحات تركي الفيصل، خلال عرض حلقة خاصة عن فيلم "ولد ملكا" مع فريق عمله، ضمن برنامج "بالمختصر"، من تقديم ياسر العمرو على قناة "إم بي سي 1".

وتستعد دور السينما السعودية والعالمية لعرض فيلم "ولد ملكا"، ابتداءا من الخميس 26 سبتمبر/أيلول الجاري، وفقا لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

ويعد فيلم "ولد ملكا" إنتاجا مشتركا بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره ما بين الرياض ولندن، ويخرجه الإسباني أوغوستي فيلارونغا، ومن تأليف السعودي بدر السماري، وساعده في كتابة القصة والسيناريو، ري لوريغا وهنري فرتز.

ويشارك في بطولة الفيلم، هيرميوني كورفيلد، وإد سكرين، ولورنس فوكس، وجيمس فليت، بالإضافة إلى الطفل السعودي الذي مثل دور الملك فيصل صغيرا، عبد الله علي، والممثل السعودي، راكان عبد الواحد.