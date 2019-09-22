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18:42 22 سبتمبر/ أيلول 2019
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    كأس من الشاي مع النعنع

    13 فائدة و6 أضرار… أيهما أفضل الشاي الأسود أم القهوة؟

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    يعتبر الكثير من الناس أن الشاي أو القهوة، وسيلة مثلى لبدء يوم جديد، أو خلال جلسة مريحة في مقهى، أو حتى في أثناء العمل.

    وبينما يعتبر بعض الأشخاص أن الشاي بديلا عن القهوة، هناك آخرون يعتبرون القهوة مشروبهم المفضل، في حين يحرص فريق ثالث على تناول كلاهما، وهو ما يطرح تساؤلات حول المفاضلة بينهما.

    القهوة
    CC0 / Pixabay
    خطر جديد للقهوة على الصحة
    لكن بقدر ما هنالك اختلاف في الأذواق، هناك اختلاف كبير في النقاش حول الفوائد الصحية للطرفين، بحسب موقع "هيلث لاين" الأمريكي، الذي أوضح أن هناك نقاش حول المشروب الأكثر استهلاكا في العالم.

    وبينما يقول البعض يتحدث عن انتشار الشاي، لدرجة أنه رفيق لعدة أطباق في عدة ثقافات، بينما يركز آخرون على شهرة القهوة.

    ويقول الموقع الأمريكي، إن المقارنة الخالصة بينهما لن تكون دقيقة ما لم يتم التطرق إلى أن هناك أنواع متعددة للمشروبين، حسب تركيز القهوة مثلا أو مدى اختلاطها بالحليب، أو نوعية الشاي، سواء كان أخضر أم أسود أو بنكهات أخرى أو حتى بطرق تحضير كل منهما.

    ولفت الموقع إلى أن أغلب المقارنات تكون بين الشاي الأسود والقهوة السوداء الخالصة.

    وتحتوي القهوة على نسبة كافيين أعلى من الشاي، وهو ما يجعل نسبة الإقبال على تناولها أكبر، بحسب "هيلث لاين"، الذي أوضح أن القهوة السوداء تحتوي ضعف الكافيين الموجود في الشاي الأسود.

    ويقول الموقع: "رغم هذا الاختلاف، فإن نسبة الكافيين الموجودة فيهما، إذا ما تم استهلاكهما باعتدال، غير مضرة بالصحة"، مضيفا: "تلك النسبة لها فوائد متعددة، ومنها تقوية النشاط البدني وتنشيط اليقظة العقلية والحد من خطر بعض الأمراض المزمنة".

    القهوة
    © Photo/ Christoph
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    وتحتوي القهوة والشاي على على نسب عالية من مضادات الأكسدة، وكل منهما يحتوي على أنواع معينة من هذه المضادات، بل إن تلك الموجودة في الشاي الأسود، مثلا، تمنع تطور سرطاني القولون والرئة، في حين تحمي الموجودة في القهوة من سرطاني الجهاز الهضمي والكبد.

    ولفت الموقع إلى أن القهوة تساهم مثلا في تقليل مستوى الإجهاد، بما تحتويه من طاقة، بينما الشاي يحتوي على مادة "الثيانين" المساعدة على تقليل التوتر.

    ولفت الموقع إلى أن هناك إمكانية لمساهمة المشروبين في خفض الوزن، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن مدرسة هارفارد للصحة العمومية تدعم هذا الاتجاه، عندما تشير إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة من شأنه فعلا تقليل عدة أخطار صحية.

    ويقول الموقع: "لكن هناك آثار جانبية على بعض الأفراد من قبيل رفع مستويات القلق والأرق، وكذلك تأثيرات جانبية على النساء الحوامل، وكذا على الأشخاص الذين يتجاوزون المعدلات العادية لاستهلاك القهوة لدرجة وقوعهم في الإدمان".

    ولفت الموقع إلى أن الأضرار الجانبية لشرب الشاي تبقى قليلة ومرتبطة بشرب شاي ساخن جدا لفترات متواصلة. 

    وتقول بعض التقارير إن القهوة تخفض نسبة تدفق الدم إلى القلب، بينما تؤثر مادة التانين، في الشاي، على نسب امتصاص العظام للحديد، بحسب ما ذكره موقع "ميديكال ديلي"، الذي أوضح أن هناك ثماني فوائد للشاي مقابل خمس للقهوة، بينما يتساوى المشروبان في الأضرار الجانبية (3 مقابل 3)، التي تشير تقارير إلى أنها تنتج عن تناول أي منهما بكثرة.

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    الكلمات الدلالية:
    السرطان, القهوة, الشاي
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