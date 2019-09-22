حالة نادرة… ولادة طفلة بـ7 أطراف

شهدت مدينة هندية، حالة ولادة نادرة، لطفلة بعدة أطراف، رغم أنها جاءت مع جنين آخر لم يعاني من أي مشاكل صحية.

ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل"، مشيرة إلى أن الطفلة، ولدت بأربعة أرجل وثلاث أيد.

Baby girl is born with four legs and three hands after two triplets became joined in the womb - but her twin brother is delivered healthy in India pic.twitter.com/TPAWrgSCqx — sooonews (@sooonews) September 22, 2019

وقالت الصحيفة البريطانية: "تلك الطفلة ولدت في مدينة راجستان الهندية، وكانت في رحم الأم مع جنين آخر، ولد بصحة جيدة"، مشيرة إلى أن الأم، التي تدعى "راجو"، 24 عاما، لم تكن تعلم أنها حامل في توءم لأنها لم تجر أشعة بالموجات الصوتية خلال حملها.

Baby girl is born with four legs and three hands after two triplets became joined in the womb - but her twin brother is delivered healthy in India pic.twitter.com/W00vQOfLB9 — sooonews (@sooonews) September 22, 2019

ويقول الأطباء إنهم يعتقدون أن هناك إمكانية للتخلص من الأطراف الزائدة من خلال إجراء عملية جراحية في مدينة جايبور.

وتغطي إحدى الأرجل بطن الطفلة، بالكامل ومنطقة الصدر، حيث كانت تعاني من مشكلة في التنفس لكنه سرعان ما تم التعامل معها وعلاجها بالتنفس الصناعي.