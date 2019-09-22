مهددان بالإعدام... زوجان حاولا تهريب كمية هائلة من الهيروين إلى بريطانيا

ألقي القبض على زوجين بريطانيين أثناء محاولتهما تهريب هيروين تصل قيمته إلى 2 مليون جنيه استرليني من باكستان إلى بريطانيا داخل ملابس نسائية.

ويواجه على محمد ظاهر عيظ، وزوجته أبكرا حسين، عقوبة الإعدام، على خلفية محاولتهما تهريب كميات كبيرة من الهيروين إلى المملكة المتحدة.

Young British couple could face death penalty for 'trying to smuggle heroin worth £2MILLION to UK from Pakistan hidden in women's clothing'

Mohammed Tahir Ayaz and his wife Ikra Hussain were arrested in Pakistan pic.twitter.com/3oRnMiyAct — Wish Fm (@Wishfmradio) September 22, 2019

وقد تم توجيه تهمة إدخال الهيروين بكميات كبيرة إلى البلاد، وذلك عن طريق السفر من باكستان عبر دبي إلى بريطانيا.

وأعلنت السلطات الباكستانية أن هذا النوع من المخدرات عالي الجودة، ونظرا للكمية التي أرادا تهريبها، فقد تصل العقوبة إلى حد الإعدام، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومازالت وزارة الخارجية البريطانية تتواصل مع باكستان لمعرفة تطورات الوضع للزوجين.