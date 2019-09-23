بعد وقفها عن العمل بسبب هجومها على البدناء... ريهام سعيد زادت في الوزن (فيديو)

كشفت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، عن زيادة وزنها، عقب توقفها عن العمل، وجلوسها في المنزل خلال الفترة الماضية.

وأوضحت "سعيد" خلال فيديو شاركته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنها حاليا ليست إعلامية، ولكن ربة منزل عادية جدا، مثل باقي السيدات، مضيفة أن الجلوس في المنزل له مميزات كثيرة، فهي تجلس لوقت أطول مع أولادها وأصبح لديها وقت كاف لعمل الكثير من الأشياء.

وقالت: "بدأت أصبح امرأة طبيعية ولدي وقت أقوم بالعديد من الأمور وأجلس مع أولادي.. قررت أن اعتني بمظهري ومن صحتي اللي كانت تدهورت للغاية".

وعن سلبيات الجلوس في المنزل بلا عمل، أكدت أنه الأكل بلا منازع، وهو ما أدى إلى زيادة وزنها مؤخرا.

وأوضحت: "أتناول الطعام باستمرار وذلك لأنني لست مشغولة بشيء.. فقررت أعمل ريجيم من الغد".

وكشفت ريهام سعيد عن تفاصيل الريجيم الذي ستتبعه، وطالبت المتابعين بالاستفادة منه إن كانوا بحاجة إليه، على أن تعود بعد 3 أسابيع لتعلن لهم ما وصلت إليه وكيف أصبح وزنها.

وكانت ريهام سعيد قد تعرضت للإيقاف من قبل قناة "الحياة" ونقابة الإعلاميين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.