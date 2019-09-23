بالفيديو... كيم كارداشيان تتعرض للإحراج على المسرح خلال تقديم جوائز "إيمي"

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، لموقف محرج، أثناء مشاركتها في تقديم حفل جوائز "إيمي" التلفزيونية الـ71، أمس الأحد.

وانفجر الجمهور الحاضر للحفل بالضحك، بعدما قالت كيم كارداشيان خلال تقديمها لإحدى الجوائز على المسرح: عائلة كارداشيان تشاهد عن كثب أهمية برامج التلفزيون التي يقدمها أشخاص حقيقين".

واستمر ضحك الجمهور، بعدما أكملت أختها الصغرى كيندل جينر، كلمتها قائلة: "لرواية وسرد قصصهم الحقيقة غير المُعّد لها مسبقا"، بحسب شبكة "سي إن إن".

وتسبب ضحك جمهور الحفل في إحراج كيم كارداشيان وأختها على المسرح، رغم أن حديثهما لم يشمل ما يستدعي ذلك.

وجوائز "إيمي" هي التقدير الأعلى مقاما في مجال الدراما التلفزيونية.

يشار إلى أن كيم كارداشيان صرحت الأسبوع الماضي، إن سر خلافها مع شقيقتها كيندال جينر، هو رفضها إطلاق اسم عربي على الابن الرابع لكيم.

وأعربت كيم كارداشيان، 38 عاما، استغرابها من جينر، عارضة الأزياء الشهيرة، التي تبلغ من العمر 23 عاما، بعد أن أجرت الأخيرة مقابلة مع برنامج "تو نايت شو"، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت شقيقة كيم كارداشيان، إنها اعترفت بأنها لا تحب اسم "سالم" الذي منحته كيم وزوجها كانيه ويست، لطفلهما البالغ من العمر 4 أشهر، وعلقت كيم: "رأيت هذه المقابلة التي قامت بها كيندال خلال البرنامج".