دراسة استقصائية لـ"ماستركارد" حول هدايا رأس السنة

أشارت دراسة أجرتها "ماستر كارد" الدولية للدفع والتحويل المالي، أن بعض الروس يبدأون بشراء هدايا لعيد رأس السنة في وقت مبكر من أيلول/ سبتمبر، لكن الأغلبية (54 %) يتركون هذا حتى اللحظات الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك. وشملت الدراسة الاستقصائية التي جرت في آب/ أغسطس 2019 أكثر من 9 آلاف شخص من 18 دولة في أوروبا لمعرفة متى وما هي الهدايا التي يفضلون شراءها لقضاء عطلة الشتاء الرئيسية.

وأظهرت الدراسة أن " 12 بالمئة من الأوروبيين مقابل 9 بالمئة من الروس يبدأون في شراء هدايا عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في أيلول/سبتمبر. حيث يبدأ 9 بالمئة من الروس في الإنفاق على هدايا السنة الجديدة في شهر أيلول/سبتمبر أو حتى قبل ذلك، و3 بالمئة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، 33 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، و54 بالمئة من المستطلعة أراءهم يقومون بعمليات الشراء في اللحظة الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر، حرفيًا عند دقات الساعة الأخيرة في البلدان الأخرى، 35 بالمئة يؤجلون تلك العملية حتى اللحظة الأخيرة.

وأوضحت الدراسة الاستقصائية أن الروس ينفقون في المتوسط ​​حوالي 28 ألف روبل (نحو 500 دولار) على هدايا العام الجديد لأقاربهم. فيما أكد 44 بالمئة من المستطلعة آراءهم أنهم يخططون بالفعل ويحجزون رحلة، فيما أكد أكثر من الثلث (37 بالمئة) شراء تذاكر للحفلات الموسيقية مقدما. بالمقابل في الدول الأخرى أكد 36 بالمئة من القيام بحجز رحلات سياحية و31 بالمئة حجز تذاكر للحفلات الموسيقية.

كما أشارت الدراسة إلى أن معظم المستطلعة أراءهم في روسيا (87 بالمئة) يبحثون عن عروض وسلع مفيدة من المبيعات بين ساعات العمل، وأكثر وقت للتسوق هو من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا. الروس، مثلهم مثل الأوروبيين الآخرين، يتحدثون عن صعوبة اختيار الهدايا للأزواج والزوجات - 43 بالمئة من المستطلعين يفكرون في ذلك لفترة أطول من المعتاد. كما أشاروا إلى أنه ليس من السهل العثور على هدايا للأطفال مؤكدين أن أصعب شيء هو شراء الهدايا للحموات.