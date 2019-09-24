تفاصيل صادمة... النجمة الأمريكية ديمي مور تكشف دور والدتها في تعرضها للاغتصاب

كشفت الممثلة الأمريكية، ديمي مور، عن تفاصيل صادمة حول تعرضها للاعتداء الجنسي خلال طفولتها، في كتاب حديث قامت بنشره.

وقالت صاحبة الـ56 عاما في كتابها، إنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجل مسن حين كانت في الخامسة عشرة.

وعقب انفصال والديها، عاشت الطفلة ديمي مع والدتها وزوجها، اللذين كانا من مدمني الكحول، حسبما جاء في الكتاب.

Demi Moore Reveals She Was Raped at Age 15 pic.twitter.com/PfgDqgyf4u — Global Grind (@GlobalGrind) September 24, 2019

ودأبت والدة ديمي على اصطحابها للحانات بهدف جذب انتباه الرجال، وفي إحدى المرات، عادت الصغيرة ووجدت رجلا مسنا في البيت وهو ينتظرها، ولم يغادر إلا بعد الاعتداء عليها.

وبعد الانتهاء من اغتصاب الفتاة القاصر، قام الرجل بسؤال ديمي مور: "كيف تشعرين وقد باعتك والدتك مقابل 500 دولار".

وأضافت ديمي مور في محاولة لإيجاد مبرر لوالدتها "في أعماق قلبي، لا أعتقد أن الأمر كان بمثابة صفقة صريحة بينهما، ومع ذلك أرى أن أمي سمحت له بأن يصل إلي وذاك ما كان سببا لإيذائي".

Patrick Swayze, Demi Moore, and Whoopi Goldberg on the set of 'Ghost, 1990. pic.twitter.com/4bzRed0rgl — Life in Moments (@historyinmoment) September 18, 2019

وكشفت ديمي مور عن أنها قضت مرحلة الطفولة وهي تعتقد أن زوج والدتها هو والدها، قبل أن تكتشف الحقيقة وهي في الثالثة عشرة من عمرها.

وسردت ديمي مور محاولة والدتها الانتحار، إلا أنها قامت بإنقاذها حيث استخرجت الحبوب التي تناولتها الأم قبل ابتلاعها.

يذكر أنه رغم كل تلك الأحداث، تصالحت الممثلة ديمي مور مع والدتها قبل وفاتها في عام 1998.