بـ300 جنيه مصري يمكنك قيادة طائرة من القاهرة إلى دبي... فيديو

نجح صاحب مركز محاكاة قيادة الطائرات في تحقيق حلم الكثير من الأشخاص في قيادة طائرة.

وذكر موقع "بوابة الأخبار" أن مدحت رجب، صاحب المركز حول حلم الطيران إلى واقع ملموس في متناول الجميع بأبسط الإمكانيات، و300 جنيه مصري فقط كفيلة لدخول عالم الطيران، والتواصل مع أبراج المراقبة في المطارات.

وقام محرر "أخبار اليوم" بمعايشة في رحلة محاكاة جوية، انطلقت من القاهرة إلى موسكو.

ونقلت الصحيفة عن رجب، قوله: "في عصر التكنولوجيا.. لا مجال لكلمة مستحيل"، وفي عالم الطيران في الألفية الجديدة يمكن لأي شخص أن يقود طائرة.

ويقوم رجب بتعليم أصول قيادة الطائرات، عبر برنامج مخصص لمحبي الطيران التخيلي أو التشبيهي، حيث يحاكي تجربة الطيران بالطائرة لتصبح في قلب تجربة شبيهة للواقعية تسيطر عليها التكنولوجيا.

تبدأ الرحلة بإعلان الصعود والهبوط وجميع أجواء السفر على الطائرة بكل ما تحمله من روح ومعنى، ثم تبدأ بعد ذلك دورة مدتها من 15 دقيقة لـ 40 دقيقة، بحيث يتم فيها التدريب يتم على نموذج "طائرة إيرباص" محاكي للطائرة الحقيقية، وهي تجربة واقعية، حتى يعيش اللحظة والتجربة.

وتعتمد التجربة على طائرة تجارية يتم قيادتها من مطار إلى آخر، بحيث تمر من عدة نقاط مراقبة على الطريق؛ لكن أصعب جزء منها، فيتمثل بطبيعة الحال في الهبوط.

ويضيف صاحب المركز: "نعلم أي راكب أساسيات أو أصول ومعالم التحليق والطيران، وكورس أخر للطيران وسط العواصف والأمطار بـ 300 جنيه فقط، لتعيش حلم الطيران الذي تتمناه.. كل ذلك عبر جهاز محاكاة الطائرة".