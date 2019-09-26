عقب وفاته بشهرين... اكتشاف جثمان طالب في سكن جامعي

أعلن رئيس شركة تدير سكنا جامعيا للطلاب في نيوزلندا، العثور على جثة شاب بقي ميتا في غرفته لمدة شهرين.

وقال جون شرودر، المدير الإداري لمجموعة كامبوس ليفنج، إن الشركة مدينة للطالب الذي لم يكشف بعد عن هويته ولعائلته.

وأعلنت جامعة كانتربري عن إجراء تحقيق مستقل لمعرفة كيفية وقوع ما حدث والإجراءات الواجب اتخاذها، وفقا لموقع "ساف" النيوزلندي.

Student's death at Canterbury university hall 'not right on any level' https://t.co/i56SSBtfQz pic.twitter.com/evxgPLXysZ — The Press Newsroom (@PressNewsroom) September 25, 2019

وأوضح مسؤولون في الجامعة: "نحن نفهم أن الأمر الآن قيد البحث الجنائي ونحن نحترم رغبات الأسرة في هذا الوقت في عدم الإدلاء بمزيد من التعليقات".

وتم اكتشاف جثة الشاب بعد شكوى زملائه الطلاب من رائحة غريبة.

وإلى الآن لم يتم تحديد هوية الطالب، كما لا يزال سبب الوفاة مجهولا.