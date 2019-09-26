العثور على أكثر من 13 طنا من الذهب في قبو منزل أحد المسؤولين الصينيين... فيديو

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن تشانغ تشي لم يكن فقط رئيسا للبلدية، ولكنه شغل مناصب أخرى، وعلى وجه الخصوص كان سكرتير الحزب الشيوعي.
某个人民的仆人落马了!儋州市原市长，三亚市原市委书记，海口市原市委书记张琦（安徽人，中共党员现年57岁）九月六日落马。其住宅内起获黄砖金条金砖数量惊人，现金13.5吨。另查获帐面来路不明资金2680亿，多套千余平方的豪宅……。又一次刷新了记录，令吾辈叹为观止，贫穷再一次限制了我们的想象力！ pic.twitter.com/6hcgKsaFwE— 猪血旗下 (@h1300062810) September 24, 2019
وأضافت وسائل الإعلان، أنه تم العثور أيضا على مبلغ وقدره 268 مليار يوان حوالي (37.58 مليار دولار).
كما تم العثور على عقار فاخر تبلغ مساحته آلاف الأمتار المربعة، والتي نجح مدير المدينة السابق في إخفائها لفترة طويلة.
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