بالفيديو... الممثل المصري عمرو سعد يكشف حقيقة تصريحاته "المثيرة للجدل"

كشف الممثل المصري، عمرو سعد، حقيقة تصريحاته التي أدلى بها فى أحد لقاءاته الصحفية، وأثارت جدلا واسعا بين معجبيه.

وأوضح سعد، خلال لقائه ببرنامج "عين"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، أن تصريحاته بشأن اعتزاله الفن عند بلوغه الخمسن، لم يتم ذكرها بدقة في اللقاء الصحفي.

وأكد أن ما قاله وقتها هو أنه يرغب في اعتزال التمثيل مبكرا، لأن هذه المهنة مرهقة جدا بالنسبة له، على المستوى النفسي والبدني.

وأضاف "هذا ليس معناه أنني لو توقفت عن تمثيل سأترك المجال الفني فأنا أحب هذه الصناعة وسأمتهن مهنا أخرى داخلها لأنني أعشقها... لذلك هذا ليس قرارا ولكنه طموح يارب أستطيع أن أحققه... أنا من الناس التي من المحتمل أن تعتزل في وقت مبكر".

وكان آخر مسلسل تلفزيوني لعب عمرو سعد بطولته هو "بركة"، الذي عرض خلال شهر رمضان 2019، بينما كان آخر أفلامه السينمائية "حملة فرعون"، من إخراج رؤوف عبد العزيز، وعرض في عيد الفطر 2019.