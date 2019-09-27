Widgets Magazine
تسجيل
23:39 27 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    أبطال وصناع الفيلم السوداني ستموت في العشرين في مهرجان الجونة السينمائي الثالث، 20 سبتمبر/أيلول 2019

    السودان يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الجونة السينمائي الثالث

    © AFP 2019 / AMMAR ABD RABBO
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    اختتم مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، دورته الثالثة بحفل الختام، الذي أقيم في مسرح المارينا، والذي أعلن فيه عن الأفلام الفائزة بالجوائز، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أمريكي، وهي كالتالي:

    في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية الفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي)، الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء.

    وذهبت جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي) إلى فيلم "عيد القربان" للمخرج يان كوماسا، أما جائزة نجمة الجونة البرونزية (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) فذهبت إلى فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني، بينما فاز فيلم "بابيشا" للمخرجة مونية مدور، بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي).

    جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة) وذهبت إلى الممثل بارتوش بيلينا عن دوره في فيلم "عيد القربان"، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثلة هند صبري عن دورها في فيلم "حلم نورا".

    View this post on Instagram

    #GFF19 LIVE from the CLOSING CEREMONY in @ElGounaRedSea // Link in bio for LIVE STREAM

    A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on

    أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فقد فاز فيلم "حديث عن الأشجار" بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكي)، أما جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) فذهبت إلى فيلم "143 طريق الصحراء" للمخرج حسن فرحاني.

    جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "كابل، مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني، وذهبت جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي) إلى فيلم "إبراهيم، إلى أجل غير مسمى" للمخرجة لينا العبد مسابقة الأفلام القصيرة.

    View this post on Instagram

    #GFF19 LIVE from the CLOSING CEREMONY in @ElGounaRedSea // Link in bio for LIVE STREAM

    A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on

    جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي) ذهبت إلى فيلم "امتحان" للمخرجة سونيا ك. حداد، وجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "أمي" للمخرج وسيم جعجع جائزة.

    نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "لحم" للمخرجة كاميلا كاتر، وذهبت جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكي) إلى فيلم "سلام" للمخرجة زين دريعي.

    View this post on Instagram

    #GFF19 LIVE from the CLOSING CEREMONY in @ElGounaRedSea // Link in bio for LIVE STREAM

    A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on

    ونال فيلم "السادس عشر من ديسمبر" للمخرج ألفارو جاجو دياز تنويه للجنة التحكيم الخاص، بينما كانت جائزة سينما من أجل الإنسانية، والتي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي)، ذهبت إلى فيلم "البوساء" للمخرج لادج لي.

    وجائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأفضل فيلم آسيوي ذهبت إلى فيلم "كابل، مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني، بينما ذهبت جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي" إلى فيلم "1982" للمخرج وليد مؤنس.

    انظر أيضا:

    فيلم يحصد 5 جوائز في حفل ختام وتوزيع جوائز "منصة الجونة" السينمائي
    بالفيديو... سميح ساويرس: رفضنا أفلاما في مهرجان الجونة لأنها لم تكن على مستوى
    بالفيديو... ستيفن سيغال مفاجأة ختام "الجونة" السينمائي
    تنورة قصيرة وبذلة رجالي... الإطلالات الأولى لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور)
    محمد هنيدي بعد تكريمه في "الجونة السينمائي": ربنا أعطاني حب الجمهور وسندافع عن بلدنا حتى آخر قطرة دم
    الكلمات الدلالية:
    جوائز, أفلام, سينما, أخبار منوعات, منوعات, مهرجان الجونة, مهرجان الجونة السينمائي, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المغنية الأمريكية الشهيرة جينفر لوبيز خلال اختتام عرض أزياء لدار أزياء فيرساتشي لمجموعة أزياء ربيع-صيف 2020 في ميلانو، إيطاليا 20 سبتمبر 2019
    إنطلاق أول إماراتي إلى الفضاء ولوبيز تبهر العالم...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    نشر صواريخ باتريوت وأجهزة رادار ونحو 200 جندي أمريكي في السعودية
    لماذا كل هذه التعزيزات الأمريكية في السعودية؟
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك