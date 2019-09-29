إيلون ماسك يتحدث عن احتمال وجود كائنات فضائية

أعلن رئيس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، أنه لا يوجد كائنات فضائية في الجزء الخاص بنا من المجرة.

وقال إيلون ماسك على منصة الإطلاق، حيث تم تثبيت أول نسخة مجمعة بالكامل من صواريخ ستار شيب: "على حد علمنا، نحن الكائنات الحية العاقلة الوحيدة. ربما هناك يوجد حياة، ولكننا لم نر علامتها، إذا سألتموني ماذا أعرف عن الكائنات الفضائية، فإنني سأقول إنني أود أن أعرف ما إذا كانوا موجودين. أنا لم أر دلائل على هذا".

يشار إلى أنه تم بث الحدث على موقع "سبيس إكس".

واعتبر ماسك الحكايات عن أن الجيش يخبئ الكائنات الفضائية في "المنطقة 51" التي كان قد دعي في الآونة الأخيرة لاقتحامها على شبكة الإنترنت أنها ميم شعبي.

في الوقت نفسه، ذكر ماسك أنه بقي للبشرية "سبعمائة مليون سنة" لإنقاذ نفسها من الأرض قبل أن تدمرها الشمس. في هذا الصدد، دعا إلى التعرف على الفضاء والكواكب الأخرى.