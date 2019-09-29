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12:05 29 سبتمبر/ أيلول 2019
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    أعضاء لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج المسابقات الغنائية ذا فويس محمد حماقي وأحلام وراغب علامة وسميرة سعيد

    بالفيديو... أحلام تبكي بسبب راغب علامة والأخير: لا صلح ولا تطاول

    © Photo/ Facebook/ MBCTheVoice
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    فاجأ المطرب اللبناني، راغب علامة، المطربة الإماراتية، أحلام، بعمل "بلوك" لها، في الحلقة الثانية من الموسم الخامس من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، أمس السبت.

    واستخدم "علامة" خاصية "البلوك" لمنع أحلام من اختيار المتسابقة التونسية، نهى رحيم، من وضمها إلى فريقه.

    وفي بادئ الأمر، لم تكتشف أحلام منعها من ضم نهى رحيم لفريقها، وظنت في بادئ الأمر أن المطرب المصري، محمد حماقي هو من استخدم ضدها هذه خاصية "البلوك"، لتكتشف فيما بعد أنه راغب علامة، الذي رد لها استخدامها لنفس الخاصية ضده في الحلقة الأولى، لتتظاهر بأنها تبكي وحزينة كمزحة في الحلقة، بسبب تصرفه معها.

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    أحلام تبكي بسبب بلوك راغب وتعترف: "الصوت يستحق بلوك" 👌 #MBCTheVoice @ahlamalshamsi

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    وقالت أحلام لراغب علامة: "لا صلح بيننا"، ليرد عليها قائلا: "لا صلح ولا تطاول"، بحسب تقارير لبنانية.

    وكان راغب علامة وأحلام أكدا خلال المؤتمر الصحفي للموسم الخامس من "ذا فويس"، على  عودة العلاقة بينهما إلى حالتها الجيدة، وعندما سأل أحد الصحفيين: يعني لن نرى "أكشن"؟ ردت أحلام عليه: لا أستطيع أن أعيش بدون أكشن، ليعقب راغب مداعبا: أحلام كريتيف (مبدعة) في الأكشن.

    المطربة الإماراتية أحلام
    © AFP 2019 / KARIM JAAFAR
    لأول مرة... أحلام وراغب علامة يتحدثان عن خلافهما وجها لوجه (فيديو)
    يشار إلى أن شائعات سرت حول أن انسحاب راغب علامة من الموسم الثالث من برنامج "آراب أيدول"، بسبب الفنانة أحلام، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم مجموعة "إم بي سي" مازن حايك، في حديث له مع قناة "العربية"، في نيسان/ أبريل 2014، موضحا أن لا علاقة مباشرة لأحلام بانسحاب راغب علامة من لجنة تحكيم "آراب أيدول" في الموسم الثالث.

    وأضاف حايك في إجابة له على سؤال حول مدى صحة الربط ما بين انسحاب راغب علامة من البرنامج، وخلافاته العلانية مع أحلام، قائلا: "جاء انسحاب راغب بقرار منه وبملء إرادته. وقد تلقفت المجموعة قراره وطوينا الصفحة.. العلاقة مع راغب علامة مميزة ومستمرة".

    وردا على سؤال تطرق لعبارة كتبتها أحلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاء فيها ما معناه: "من الجميل أن تكون طلباتك أوامر"، ومدى صحة الربط ما بين هذه العبارة وانسحاب راغب من البرنامج، قال حايك: "من حق أحلام أن تكتب على صفحتها ما تشاء عن الأوامر والطلبات... ولكن لا شأن لذلك بـ"إم بي سي"، ولا رابط واضح في "التغريدة" مع برنامج "آراب أيدول"، ولا بقرار راغب الأخير... من غير المنطقي إقحام أحلام في ذلك أو السعي لتحميل "تغريدتها" أكثر مما تحتمل".

    ويشارك في التحكيم بالموسم الخامس والجديد من برنامج "ذا فويس"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد.

    انظر أيضا:

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