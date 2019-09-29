"العظماء لا يموتون إلا غدرا"... أحلام ومشاهير ينعون حارس الملك سلمان

حرص العديد من الفنانين ومشاهير المملكة العربية السعودية على التعزية في وفاة الحارس الشحصي لخادم الحرمين الشريفين، اللواء عبد العزيز الفغم، والذي وافته المنية، فجر الأحد، بعد أن قتل غدرا على يد أحد أصدقائه.

وكتب الشيخ مشاري راشد العفاسي عبر حسابه على موقع "تويتر": "عظم الله أجر المملكة وغفر لفقيدها وأسكنه فسيح الجنات".

عظم الله أجر المملكة

وغفر لفقيدها

وأسكنه فسيح الجنات #عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/TbMRyJQF82 — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) September 29, 2019

وعلقت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على "تويتر": "أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بأحر التعازي في وفاة عبدالعزيز الفغم، ‏الحارس الأمين،الرجُل الشهم، والإبن البار، العظماء لا يموتون إلا غدرًا" وأعزي أسرة الفقيد وكل الشعب السعودي في وفاة إبنهم البار لملوكه ووطنه، رحمه الله عليه وعلى موتى المسلمين أجمعين".

أتقدم لمقام #خادم_الحرمين_الشريفين و سمو #ولي_العهد بأحر التعازي بوفاة #عبدالعزيز_الفغم وأعزي أسرة الفقيد وكل الشعب السعودي في وفاة إبنهم البار ل ملوكه ووطنه

رحمه الله عليه و على موتى المسلمين أجمعين 💔🙏🏻

إنّا لله و إنّا إليه راجعون #وفاة_عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/Gx2a4DdqrH — A7lam #فريق_احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 29, 2019

وعبر الفنان السعودي، فايز المالكي، عن حزنه قائلا: "نعزي خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان، وقبيلة مطير والشعب السعود في فقيد الوطن الشهيد عبدالعزيز بداح الفغم نسأل الله أن يلهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان".

#عبد_العزيز_الفغم

نعزي #خادم_الحرمين_الشريفين #والأمير_محمد_بن_سلمان

وقبيلة مطير والشعب السعودي

في فقيد الوطن

الشهيد #عبدالعزيز__بداح_الفغم

نسال الله ان يلهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان pic.twitter.com/63k0QOcaNY — فايز المالكي (@fayez_malki) September 29, 2019

وغرد الإعلامي بدر آل زيدان قائلا: "آلمني خبر وفاة عبدالعزيز الفغم..، كان يجمع كل الصفات النبيلة، أمانة، شرف، ولاء وقوة.. لا أتوقع ان يعيد الزمن رجل كهذا الرجل، رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

آلمني خبر وفاة #عبدالعزيز_الفغم ..

، كان يجمع كل الصفات النبيلة ، أمانة ، شرف ، ولاء وقوة .. لا اتوقع ان يعيد الزمن رجل كهذا الرجل ، رحمه الله واسكنه فسيح جناته ... pic.twitter.com/L44yS7Kw2S — بدر آل زيدان (@Badr_Alzidane) September 29, 2019

​وتوفي صباح اليوم الأحد عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن اللواء عبدالعزيز الفغم لقي مصرعه بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في مدينة جدة السعودية.

وأضافت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إنه تم نقل الفغم إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وقد نعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال عمله رفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.

عمل الواء الفغم أيضا مرافقا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه فى كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاما.

تخرج عبد العزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكى.

حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من ربتة عميد إلى لواء عام 2017.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.