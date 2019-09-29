"العظماء لا يموتون إلا غدرا"... أحلام ومشاهير ينعون حارس الملك سلمان

وكتب الشيخ مشاري راشد العفاسي عبر حسابه على موقع "تويتر": "عظم الله أجر المملكة وغفر لفقيدها وأسكنه فسيح الجنات".
عظم الله أجر المملكة— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) September 29, 2019
وغفر لفقيدها
وأسكنه فسيح الجنات #عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/TbMRyJQF82
وعلقت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على "تويتر": "أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بأحر التعازي في وفاة عبدالعزيز الفغم، الحارس الأمين،الرجُل الشهم، والإبن البار، العظماء لا يموتون إلا غدرًا" وأعزي أسرة الفقيد وكل الشعب السعودي في وفاة إبنهم البار لملوكه ووطنه، رحمه الله عليه وعلى موتى المسلمين أجمعين".
أتقدم لمقام #خادم_الحرمين_الشريفين و سمو #ولي_العهد بأحر التعازي بوفاة #عبدالعزيز_الفغم وأعزي أسرة الفقيد وكل الشعب السعودي في وفاة إبنهم البار ل ملوكه ووطنه— A7lam #فريق_احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 29, 2019
رحمه الله عليه و على موتى المسلمين أجمعين 💔🙏🏻
إنّا لله و إنّا إليه راجعون #وفاة_عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/Gx2a4DdqrH
وعبر الفنان السعودي، فايز المالكي، عن حزنه قائلا: "نعزي خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان، وقبيلة مطير والشعب السعود في فقيد الوطن الشهيد عبدالعزيز بداح الفغم نسأل الله أن يلهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان".
#عبد_العزيز_الفغم— فايز المالكي (@fayez_malki) September 29, 2019
نعزي #خادم_الحرمين_الشريفين #والأمير_محمد_بن_سلمان
وقبيلة مطير والشعب السعودي
في فقيد الوطن
الشهيد #عبدالعزيز__بداح_الفغم
نسال الله ان يلهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان pic.twitter.com/63k0QOcaNY
وغرد الإعلامي بدر آل زيدان قائلا: "آلمني خبر وفاة عبدالعزيز الفغم..، كان يجمع كل الصفات النبيلة، أمانة، شرف، ولاء وقوة.. لا أتوقع ان يعيد الزمن رجل كهذا الرجل، رحمه الله واسكنه فسيح جناته".
آلمني خبر وفاة #عبدالعزيز_الفغم ..— بدر آل زيدان (@Badr_Alzidane) September 29, 2019
، كان يجمع كل الصفات النبيلة ، أمانة ، شرف ، ولاء وقوة .. لا اتوقع ان يعيد الزمن رجل كهذا الرجل ، رحمه الله واسكنه فسيح جناته ... pic.twitter.com/L44yS7Kw2S
وتوفي صباح اليوم الأحد عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.
وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن اللواء عبدالعزيز الفغم لقي مصرعه بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في مدينة جدة السعودية.
عمل الواء الفغم أيضا مرافقا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه فى كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاما.
تخرج عبد العزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكى.
حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من ربتة عميد إلى لواء عام 2017.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.
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