فيفي عبده تكشف سبب اختفائها... تطلب من الجمهور الدعاء

كشفت الفنانة المصرية، فيفي عبده، عن سر اختفائها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقالت في تغريدة لها، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "صباح الخير من ‏مصر أم الدنيا، أنا اختفيت لأنه أختي في العناية المركزة في حالة حرجة".

وطلبت فيفي عبده من جمهورها ومتابعيها بالدعاء لشقيقتها ولكل مريض بالشفاء.

صباح الخير من مصر ام الدنيا. انا اختفيت لأنه اختي في العناية المركزة في حالة حرجة. الرجاء الدعاء ليها و لكل مريض. بحبكم اوي🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/J0pB0Gk5HL — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) September 29, 2019

​يشار إلى أن فيفي عبده أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هجومها بالألفاظ النابية على المحرضين على إحداث فوضى في مصر، وذلك من خلال رسالة مسجلة لها بالصوت والصورة.

ولكن أكدت فيفي عبده، خلال استضافتها في برنامج "يحدث في مصر"، الجمعة الماضية، على فضائية "إم بي سي مصر"، أنها لا تعلم كيف تحدثت بهذه الطريقة، وأنها لم تقصد أن تقول هذا الكلام.

ووجهت فيفي عبده التحية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة المصرية والقضاء المصري وكل رجل وامراة، وكل طفل وطفلة وشاب وشابة داخل مصر.

وتابعت: "أول ما أدخل في لايف على "فيسبوك" أو أظهر في أي برنامج لازم أقول الكلام ده، ده من قلبي".