دينا الشربيني تنشر صورة من حفل عمرو دياب

نشرت الممثلة المصرية دينا الشربيني صورة لها من حفل المطرب عمرو دياب، الذي أقيم مؤخرا في الجونة وعلقت على الصورة قائلة "حفل عمرو دياب، هو أسطورة".

ونشرت دينا الشربيني الصورة عبر "ستوري" صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

والحفل حضره نخبة كبيرة من نجوم الفن، الذين شاركوا في مهرجان الجونة السينمائي، بحسب موقع "فيتو" المصري.

© Photo / dinaelsherbinyy دينا الشربيني في حفل عمر دياب

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس قبل الماضي 19 سبتمبر، وسط حضور مكثف لنجوم وصناع السينما في مصر والعالم، كما حضر الحفل النجم العالمي مينا مسعود، بينما شهد المهرجان على مدى الأيام الماضية عدة فعاليات وندوات هامة، من بينها ندوة عن جسور التواصل مع مواقع الإنتاج الإيطالي.

كما شمل ندوة أخرى عن علم وفن جلب تمويل الأفلام، نظمتها منصة الجونة، كما شهد المهرجان عرض مجموعة كبيرة من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها العام الحالي.