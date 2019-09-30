جميع مستخدمي شبكات التواصل لم يستطيعوا إيجاد الفهد في الصورة... هل تستطيع أنت؟

انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تبدو في غاية البساطة للوهلة الأولى، هناك شجرة ورمال ومنحدر صغير.

التقط الصورة مصور هندي، وأراد أن يثبت أن الفهود تتمتع بتقنية التخفي بشكل جيد، وقام بنشرها على موقع "تويتر"، وطلب من المستخدمين إيجاد الحيوان المفترس.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo — Bella Lack 🌱 (@BellaLack) September 27, 2019

وواجه مستخدمو الشبكة صعوبة كبيرة في إيجاد الفهد، حيث لم يستطع الأغلبية العثور عليه، وانتهى بهم المطاف إلى الاستستلام وطلب الإجابة الصحيحة وإظهار مكان الفهد.

وبعد فترة وجيزة قامت صحيفة "ذا صن" بنشر الإجابة الصحيحة، وأظهرت بسهم إلى مكان تواجد الفهد. فهل تمكنت أنت من العثور عليه دون اللجوء إلى مشاهدة الإجابة؟

لمشاهدة الإجابة الصحيحة اضغط هنا.