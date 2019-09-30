Widgets Magazine
تسجيل
18:29 30 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    القهوة

    في اليوم العالمي للقهوة... راعي غنم أول من اكتشفها وكان يطلق عليها "اختراع الشيطان"

    CC0 / Pixabay
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أخيرا حل اليوم الذي ينتظره كل مدمني العمل و"الكافيين" حول العالم، من أجل الاحتفال بمشروبهم المفضل (القهوة) عند كل صباح، في 29 سبتمبر/ أيلول من كل عام.

    أشهر "أسطورة"

    قهوة
    © Fotolia / Ferumov
    مقابل ألف دولار شهريا... وظيفة متذوق قهوة في 8 مقاهي
    إذا كنت تعتقد أنك عاشق مثلي للقهوة، فقد تعيد التفكير في هذا، عندما تعلم أن هناك رجلا زار أكثر من 15 ألف فرع من فروع "ستاربكس" العالمية.

    وعلى الرغم من أنه لا يوجد رواية محددة حول أصل القهوة واكتشافها، إلا أن أبرز "أسطورة" كانت مرتبطة براعي غنم.

    وبحسب جمعية البن الوطنية، التي تأسست في عام 1911، فإن تراث القهوة المزروعة في جميع أنحاء العالم يرجع إلى قرون مضت، وتحديدا في غابات البن القديمة بالهضبة الإثيوبية، حيث كان هناك راعي غنم يدعى "كالدي" هو أول من اكتشف إمكانات هذه الحبوب السوداء.

    وتقول "الأسطورة" الأكثر تداولا بين الناس، أن كالدي اكتشف القهوة، بعدما لاحظ تأثر الماعز لديه بحيوية شديدة، بعد تناولها من شجرة توت القهوة، لدرجة أنها لم تكن قادرة على النوم ليلا.

    وسارع كالدي بإلإبلاغ عن النتائج التي توصل إليها إلى رئيس الدير المحلي، الذي تناول بدوره مشروبا من توت القهوة، ليكتشف أنه ظل في حالة صحوة خلال ساعات طويلة من صلاة العشاء.

    وشارك رئيس الدير اكتشافه مع الرهبان الآخرين في الدير، وبدأ الجميع في معرفة التوت المنشط.

    ومع زيادة انتقال تأثير القهوة ناحية الشرق، وصلت القهوة إلى شبه الجزيرة العربية، ومنها إلى كافة أنحاء العالم.

    شبه الجزيرة العربية

    مع حلول القرن الـ15، بدأت زراعة البن وتجارته في شبه الجزيرة العربية، وكانت القهوة تزرع في البداية بالمنطقة العربية اليمنية، وبحلول القرن الـ16 أصبحت معروفة في بلاد فارس ومصر وسوريا وتركيا.

    ومع زيادة معرفة الناس بالبن في منطقة الشرق الأوسط، انتشرت شعبية المقاهي التي يتجمع فيها الناس للشرب والتواصل الاجتماعي، وكان يشار إلى هذه الأماكن بـ"مدارس الحكماء" وفقا لجمعية البن الوطنية، وذلك لأنه "إذا كان مكان وعاء القهوة بداخل غرفة الاستراحة، فهذا ينقل نوعا من الحكمة".

    اختراع الشيطان

    مع حلول القرن الـ17، شقت القهوة طريقها إلى أوروبا وأصبحت شعبية في جميع أنحاء القارة، ولكنها قوبلت من جانب بعض الناس في بادئ الأمر بشك وخوف، ووصفوها بأنها "اختراع الشيطان المرير".

    وعندما وصلت القهوة إلى فينيسيا في عام 1915، أدان رجال الدين المحليين القهوة، وصاحبها جدلا كبيرا آنذاك، لدرجة أن البابا كليمنت الثامن طُلب منه التدخل لإقرار ما إذا كانت خطرا يهدد المجتمع، فقرر أن يتذوق المشروب بنفسه قبل اتخاذ قرار بشأنها، ولكنه وجد أن المشروب البني الشهير مرضيا له، لدرجة أنه منحه موافقة البابوية.

    القهوة
    © Photo/ Christoph
    بشرى للمنتظمين في تناول القهوة يوميا
    وعلى الرغم من هذا الجدل، فقد تحولت المقاهي سريعا إلى مراكز للنشاط الاجتماعي والتواصل في المدن الرئيسية، في إنجلترا والنمسا وفرنسا وألمانيا وهولندا، وسرعان ما بدأت القهوة في حل محل مشروبات الإفطار بأوروبا في ذلك الوقت، وهي البيرة والنبيذ.

    وبحلول منتصف القرن الـ17، كان هناك أكثر من 300 مقهى في لندن، استقطب الكثير من الزبائن من مختلف المهن، بما في ذلك التجار وعمال الشحن والسماسرة والفنانين.

    مزارع حول العالم

    مع استمرار انتشار الطلب على القهوة، كانت هناك منافسة شرسة لزراعة القهوة خارج الجزيرة العربية، حتى حصل الهولنديون في النهاية على شتلات منها في النصف الأخير من القرن الـ17.

    وواجهت محاولات الهولنديين الأولى لزرع القهوة في الهند الفشل، لكنهم نجحوا في جهودهم في باتافيا، وفي جزيرة جاوة فيما يعرف الآن بإندونيسيا، ثم إلى جزر سومطرة وسيليبس.

    وواصل المبشرون والمسافرون والتجار والمستعمرون حمل بذور القهوة إلى أراض جديدة، وزرعت أشجار البن في جميع أنحاء العالم، وتم إنشاء مزارع في الغابات الاستوائية الرائعة وعلى المرتفعات الجبلية الوعرة.

    وبحلول نهاية القرن الـ18، أصبحت القهوة واحدة من أكثر محاصيل التصدير ربحية في العالم، بل وتعتبر السلعة الأكثر طلبا في العالم بعد النفط الخام.

    انظر أيضا:

    بشرى للمنتظمين في تناول القهوة يوميا
    بالصور... طائرة تعود أدراجها بسبب قهوة منسكبة
    بدلا من الحليب… رضيعة تشرب 1.5 لتر من القهوة يوميا (فيديو)
    13 فائدة و6 أضرار… أيهما أفضل الشاي الأسود أم القهوة؟
    مقابل ألف دولار شهريا... وظيفة متذوق قهوة في 8 مقاهي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار منوعات, منوعات, القهوة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات ترويج لشركة في كاماز في المعرض الدولي للمركبات التجارية Comtrans 2019 في موسكو.
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر سبتمبر 2019
    فضائح مكالمات الرؤساء الأمريكيين
    فضائح محادثات الرؤساء الأمريكيين
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك