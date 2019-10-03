"متسولة مليونيرة" في لبنان تمتلك 900 ألف دولار بحسابها البنكي..صور

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة متسولة لبنانية، تبيّن أنها تملك في حسابها المصرفي أكثر من 900 ألف دولار.

تعرف السيدة المعروفة في مدينة صيدا اللبنانية باسم وفاء محمد عوض، تبين أنها كانت تملك حسابا في مصرف "جمّال ترست بنك" بما يعادل مليار و250 مليون ليرة لبنانية.

اشتهرت السيدة وفاء بمدينة صيدا على أنها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على كفاف يومها، إلا أن أمرها قد فضح بعد إغلاق بنك "جمال ترست"، حيث كانت قد أودعت فيه مبلغا خياليا.

وتم تداول صور لشيكات باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنقل أموالها من البنك المذكور، بحسب ما نقل موقع tayyar الإلكتروني.

إغلاق بنك شهير في #لبنان يفضح قصة متسولة لبنانية معروفة في صيدا باسم الحاجة "وفاء عوض" تبين أنها "مليونيرة" وتملك برصيدها البنكي حوالي 900 ألف دولار، وذلك بعد أن اضطرت لسحب أموالها ونقلها لبنك آخر، ليُكشف أمرها وتنتشر صور شيكات باسمها على #مواقع_التواصل#حول_العالم #لبنان pic.twitter.com/gjjBrZYvH4 — 24.ae | منوعات (@24Entertain) October 3, 2019

وبحسب الموقع، فإن هذه الحالة تعتبر ثاني حالة لمتسولة تثبت حساباتها المصرفية أنها مليونيرة بعد متسولة أخرى توفيت قبل أشهر في بيروت.

ففي مايو/ حزيران 2018، برزت قصة فاطمة عثمان، التي تبين بعد وفاتها أنها امتلكت ما يزيد عن مليون دولار أميركي، وهي التي عاشت حياة يرثى لها قبل أن تموت بشكل طبيعي في العاصمة اللبنانية.