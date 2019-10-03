سيدة تترك طفلتيها في السيارة حتى الموت... والدافع يصدم الجميع

قضت محكمة أمريكية بالسجن المؤبد على امرأة، تركت طفلتيها داخل سيارة ورحلت، ليلقيا مصرعهما بسبب الجوع والحر.

ناشيكا برامبل تركت في عام 2017 طفلتيها مكايلا روبرتس 10 أعوام وهانا مارشل 8 سنوات، داخل سيارتها.

وحدثت الوفاة بسبب الجوع والحرارة والجفاف، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وكشفت الأم عن دافعها لارتكاب الجريمة، والذي كان صادما وفقا لوصف وسائل الإعلام، وهو أن قادة طائفة تدعى "العائلة" تتبعها برامبل، أخبروها أن ابنتيها "غير نقيتين"، مما دفعها لتركهما وحدهما في السيارة.

وكشفت التحريات عن بقاء الطفلتين في السيارة لمدة وصلت إلى أسبوعين، بعد وفاتهما.

يذكر أن برامبل كانت حاملا لدى إلقاء السلطات القبض عليها، فيما تم وضع أصغر أطفالها في رعاية الخدمات الاجتماعية، كما تم توجيه تهم إلى أعضاء آخرين في الطائفة.