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19:36 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    "إنستغرام" يتحول إلى تطبيق "دردشة" مدعوم بتقنيات ذكية حصرية

    © REUTERS / Dado Ruvic
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    أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن طرحها لتطبيق مراسلة جديدة، تسعى من خلاله لمنافسة تطبيق "سناب شات".

    وسيكون التطبيق الجديد "Threads"، تابع لتطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، المملوك لـ"فيسبوك"، كما أنه سيكون مرتبطا بكاميرا الهاتف الذكي، على غرار تطبيق الفيديوهات الشهير "سناب شات"، وفقا لمجلة "فوربس".

    ومثل "سناب شات"، فإن التطبيق سيوفر الحرية للمستخدمين بإضافة صورة ملصقة "ستيكرز" أو تعليقات على الصور والفيديوهات التي يلتقطوها بواسطة كاميرا هاتفهم بشكل فوري ويرغبون في إرسالها إلى من يحبون.

    كما أن من مميزات تطبيق "Threads"، أنه يسمح للمستخدمين بمشاركة صورهم وفيديوهاتهم بين بعضهم البعض على نحو خاص، والتي تتعرض للحذف التلقائي.

    وسيمثل التطبيق الجديد "تجربة أكثر تفصيلا" مقارنة بتطبيق "إنستغرام"، إذ سيسمح لمستخدميه فقط بمراسلة الأشخاص الذين هم في قائمة "الأصدقاء المقربين" إليهم، الأمر الذي سيزود "فيسبوك" بالتالي ببيانات هامة حول "من هو الأكثر أهمية" لكل مستخدم.

    وإحدى الميزات الفريدة القليلة لـ"Threads"، هي القدرة على اختيار الأصدقاء وتعيين صورة ملفهم الشخصي كزر إغلاق الكاميرا، بحيث يمكنهم إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى ذلك الشخص في بضع نقرات فقط.

    ميزة أخرى في التطبيق الجديد، هي إمكانية كتابة "الحالة الخاصة" بالمستخدم، والتي تتيح له مشاركة عبارة قصيرة حول نشاطه الحالي، بوضع رموز تعبيرية مثل "في مقهى" أو "في المنزل"، كما أنه سيكون للمستخدم حرية اختيار "الحالة التلقائية" من خلال تتبع إحداثيات تحديد المواقع "جي بي إس"، على غرار خرائط "سناب شات"، لكن لن يشارك "Threads" موقعك بالتحديد، كما أنه لن يرى حالتك سوى قائمة أصدقائك المقربين فقط.

    يأتي طرح "فيسبوك" لتطبيق "Threads" في إطار منافسة طويلة بين "إنستغرام" و"سناب شات" ، خاصة مع إقبال المزيد من المستخدمين الشباب إلى "سناب شات"، إذ وجدت دراسة حديثة أن الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما "أكثر استخداما لـ"سناب شات" من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 عاما.

    ومن المقرر أن يتوافر تطبيق "Threads" في متجري هواتف "أندرويد" و"آيفون" في وقت لاحق من اليوم.

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    الكلمات الدلالية:
    فيسبوك, أخبار تكنولوجية, تكنولوجيا, إنستغرام, سناب شات
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