كلب بملامح بشرية يصبح نجما على مواقع التواصل... فيديو

الكلب "نوري" يتمتع بملامح وجه بشري فأصبح نجما على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تساءل كثير من المتتبعين حول إمكانية استخدام تطبيق تبديل الوجوه مع شخص آخر باستخدام كاميرا الجهاز.

فوفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الكلب ”نوري“ هو أحد سلالات الكلاب ذات الميزات الشبيهة بالإنسان، من فصيلة "أوسيوبو".

قال كيفن ”عندما كان جروًا لم نتمكن من الذهاب دون أن يوقفنا أحد لطرح الأسئلة عليه، ومع تقدمه في السن لا نزال نسمع تعليقات عن الشكل الإنساني لوجهه وعينيه“.

واعتاد كيفين هورليس وتيفاني نوري جذب انتباه حيوانهما الأليف غير العادي، ويقولان إنهما لا يزالان يحبان رؤية ردود الفعل التي يسببها.

وبعد أن نشر أصحاب نوري صورة له على ”تويتر“، سرعان ما أصبح نجمًا بارزًا، حيث زاد عدد التغريدات على 9000 تغريدة.

وأضافت الصحيفة أن كيفن أكد أنه "كنا نعلم أنه كان لديه نظرة فريدة ومثيرة للاهتمام للغاية ، لكن لم نكن نتوقع رد الفعل الذي حصلنا عليه تمامًا".

وحول رغبة الناس في مداعبة الكلب، قال كيفن "لكننا نتذكر أننا بلا عنف ونرغب في رعاية كل الكلاب، لذلك نحاول أن نكون ودودين ونسمح للناس بمقابلته قدر الإمكان".

لدى ”نوري“ أيضًا حساب على "إنستغرام"، حيث يقوم صاحباه بنشر صور له كثيرًا، ويحصلان على التعليقات حول ميزاته الإنسانية، حيث يقول بعض الأشخاص إنه يبدو وكأنه شخص عملاق، أو أنهم يتعجبون من عينيه.

قالت تيفاني إن نوري ودي بشكل كبير، وحيوي للغاية ومرح، إنه يحب كل الناس والكلاب التي يلتقي بها، ويريد فقط أن يكون صديقًا للجميع.