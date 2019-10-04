العالم يحتفل باليوم العالمي للابتسامة

يحتفل سكان العالم بيوم الابتسامة العالمي، وهو عيد غير رسمي تم اعتماده منذ عام 1999.

ويوافق هذا الحدث في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام. ويعد الوجه الأصفر المبتسم رمزا لهذا اليوم، والذي ابتكره المصور الأمريكي هارفي بال في عام 1963، حيث كان ينفذ طلب لإحدى الشركات.

Hoy es Día Mundial de la Sonrisa. Este día fue impulsado en 1999 por Harvey Ball, el conocido creador del famoso icono amarillo el 'smiley face' (cara sonriente) https://t.co/DnaQnVHJmq #DiaMundialdelaSonrisa pic.twitter.com/nLKbR2jmaU — Celso Guerrero (@celsoguerrero) October 4, 2019

وقد حصل الفنان على مبلغ وقدره 50 دولارا لقاء تصميمه شعار لشركة " State Mutual Life Assurance Company of America"، حيث كان عبارة عن وجه مبتسم ليس إلا.

4/10 DÍA MUNDIAL DE LA SONRISA

En 1999 Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico Smiley Face o Carita Feliz, decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día. pic.twitter.com/b5Y872Ot2F — Fm Los Sauces 107.1Mhz (@F1mhz) October 4, 2019

وسرعان ما قامت الشركة بتصنيع أوسمة ووزعتها على موظفيها، حيث لقيت رواجا واسعا وظهر الوجه المبتسم ليس فقط على بطاقات الشركة وشعاراتها، وإنما في كل مكان. وفي وقت لاحق أصدرت الولايات المتحدة طابعا بريديا يحمل هذا الشعار.

وأشار الفنان في مقابلة له أنه كان سعيدا للغاية لأنه لم يكن هناك شيئ بسيط في العالم أصبح يجلب الابتسامة للجميع.

En 1963 el artista Harvey Ball crea la famosa "smiley face", precursora de nuestros actuales emojis. pic.twitter.com/GWmN7hJD95 — El Cole de Navarrete (@cole_navarrete) October 4, 2019

ويشار إلى أنه تم إنشاء مؤسسة "هارفي بال للإبتسامة العالمية" وذلك تكريماً للمصمم. ومنذ ذلك العام، المؤسسة هي الجهة الكفيلة باليوم العالمي للإبتسامة.

وتخصص، في كل عام، أموال نهاية العيد للأعمال الخيرية. حيث يتم التشجيع على الفرح والأعمال الجيدة في جميع أنحاء العالم.