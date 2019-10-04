Widgets Magazine
تسجيل
17:13 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    الممثلة المصرية ياسمين صبري في مهرجان الجونة السينمائي 2019

    ياسمين صبري ترد على انتقادات إطلالتها في مهرجان الجونة وتكشف نبأ صادم لجمهورها

    © AFP 2019 / PATRICK BAZ
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    ردت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، على أسئلة جمهورها ومتابعيها، ومنها ما يتعلق بإطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي التي نالت انتقادات، وحقيقة إن كان لديها أبناء، وأهم درس تعلمته في حياتها.

    وجاء رد ياسمين صبري عبر خاصية "القصص" على حسابها بموقع "إنستغرام".

    وردا على سؤال أحد متابعيها كانت الانتقادات التي طالت إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي أزعجتها أم لا، قالت ياسمين إنها لم تنزعج من الانتقادات على الإطلاق، "فستان ومظبتش" مؤكدة أن ما أسعدها أنه لم يكن عاريا.

    ونفت ياسمين صبري لمعجبيها شائعة أن لديها ابنة.

    وأعلنت عن نبأ صدم جمهورها، وهو أنها ستعيش خارج مصر قريبا، مشيرة إلى أنها تحب السفر كثيرا.

    الممثلة المصرية ياسمين صبري
    © AFP 2019 / KIMBERLY WHITE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
    ياسمين صبري العربية الوحيدة المنافسة في مسابقة أفضل 100 وجه في العالم
    كما أوضحت أن أقرب الأماكن إلى قلبها هو العاصمة البريطانية لندن.

    أما عن أهم شيء تعلمته في حياتها، هو أن "الحب أكثر شيء نحتاج له".

    يشار إلى آخر ظهور فني لياسمين صبري كان في ‏مسلسل "حكايتي"، الذي عرض في شهر رمضان 2019، ويشهد على أول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية، ‏وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو عوف، أحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج "سينرجي‎"‎.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... عودة "الأسطورة" والسقا وياسمين صبري في سباق دراما رمضان 2019
    سخرية ياسمين صبري تثير غضب جهة حكومية مصرية
    ياسمين صبري: لم أقصد أي إساءة
    ياسمين صبري العربية الوحيدة المنافسة في مسابقة أفضل 100 وجه في العالم
    بالصور... هكذا أطلت رانيا يوسف وياسمين صبري ومحمد رمضان في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
    الكلمات الدلالية:
    مهرجان الجونة السينمائي, مهرجان الجونة, أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, ياسمين صبري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بكين 1 أكتوبر 2019
    بغداد يشتعل وفرنسا تودع شيراك والمنصوري يعود إلى الأرض...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    إنفوجرافيك - 10 معلومات عن الحرب الالكترونية العسكرية
    10 معلومات عن الحرب الإلكترونية العسكرية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك