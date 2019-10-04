ياسمين صبري ترد على انتقادات إطلالتها في مهرجان الجونة وتكشف نبأ صادم لجمهورها

ردت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، على أسئلة جمهورها ومتابعيها، ومنها ما يتعلق بإطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي التي نالت انتقادات، وحقيقة إن كان لديها أبناء، وأهم درس تعلمته في حياتها.

وجاء رد ياسمين صبري عبر خاصية "القصص" على حسابها بموقع "إنستغرام".

وردا على سؤال أحد متابعيها كانت الانتقادات التي طالت إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي أزعجتها أم لا، قالت ياسمين إنها لم تنزعج من الانتقادات على الإطلاق، "فستان ومظبتش" مؤكدة أن ما أسعدها أنه لم يكن عاريا.

ونفت ياسمين صبري لمعجبيها شائعة أن لديها ابنة.

وأعلنت عن نبأ صدم جمهورها، وهو أنها ستعيش خارج مصر قريبا، مشيرة إلى أنها تحب السفر كثيرا.

كما أوضحت أن أقرب الأماكن إلى قلبها هو العاصمة البريطانية لندن.

أما عن أهم شيء تعلمته في حياتها، هو أن "الحب أكثر شيء نحتاج له".

يشار إلى آخر ظهور فني لياسمين صبري كان في ‏مسلسل "حكايتي"، الذي عرض في شهر رمضان 2019، ويشهد على أول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية، ‏وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو عوف، أحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج "سينرجي‎"‎.