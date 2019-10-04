ياسمين صبري ترد على انتقادات إطلالتها في مهرجان الجونة وتكشف نبأ صادم لجمهورها

وجاء رد ياسمين صبري عبر خاصية "القصص" على حسابها بموقع "إنستغرام".
وردا على سؤال أحد متابعيها كانت الانتقادات التي طالت إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي أزعجتها أم لا، قالت ياسمين إنها لم تنزعج من الانتقادات على الإطلاق، "فستان ومظبتش" مؤكدة أن ما أسعدها أنه لم يكن عاريا.
The Beautiful Actress "Yasmine Sabri" from "El Gouna Film Festival" 😻😻@yasminesabri #ياسمين_صبري #مهرجان_الجونة_السينمائي pic.twitter.com/HfB4SkJFY1— Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) September 19, 2019
ونفت ياسمين صبري لمعجبيها شائعة أن لديها ابنة.
وأعلنت عن نبأ صدم جمهورها، وهو أنها ستعيش خارج مصر قريبا، مشيرة إلى أنها تحب السفر كثيرا.
أما عن أهم شيء تعلمته في حياتها، هو أن "الحب أكثر شيء نحتاج له".
يشار إلى آخر ظهور فني لياسمين صبري كان في مسلسل "حكايتي"، الذي عرض في شهر رمضان 2019، ويشهد على أول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية، وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر، مها أبو عوف، أحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج "سينرجي".
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