وفاة أكبر سلحفاة في أفريقيا عن 344 عاما

نفقت أكبر سلحفاة في أفريقيا، "ألاغبا"، أمس الخميس، عن عمر 344 عاما.

وكانت "ألاغبا" تعيش بداخل قصر "أوقبوموشو" في ولاية "أويو"، ونفقت نتيجة إصابتها بمرض، بحسب وكالة الأنباء النيجيرية.

وعاشت السلحفاة لعدة قرون، وشهدت العديد من الملوك، وكان لديها موظفا مكرسان لخدمتها بداخل القصر، اللذان يوفران لها الغذاء والعلاج.

World oldest tortoise is dead😭. The turtle lived about 344 years in the palace of a prominent King in West Africa City of Ogbomoso. The tortoise is popularly known as "Alagba" meaning "old man"#RIPbaba#RIP#animal #NationalBoyfriendDay #nysc pic.twitter.com/fvGTHsHJA4 — Ashola Ilie (@MrAshola) October 3, 2019

وكان السياح من كافة أنحاء العالم، يزورون السلحفاة "ألاغبا" على مدار اليوم.

وذكرت الوكالة النيجيرية أنه هناك خططا للاحتفاظ بجثة السلحفاة "الاغبا"، التي قضت نحو 300 عاما من عمرها في قصر "أوقبوموشو"، من أجل السجلات التاريخية.