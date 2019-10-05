بعد الاعتراف بعطل كارثي... إعلان هام من "أبل" لأصحاب "آيفون 6 إس"

زفت شركة "أبل" الأمريكية، اليوم السبت، بشرى سارة لكل أصحاب هواتف "آيفون 6 إس" و"آيفون 6 إس بلس"، بعدما اعترفت بوجود عطل كارثي فيها.

وأعلنت الشركة عبر صفحة الدعم الرسمية لها على شبكة الإنترنت، أن بعض هواتف "آيفون 6 إس" و"آيفون 6 إس بلس"، تواجه مشكلة في التشغيل وتتوقف عن العمل نهائيا، بسبب تعطل جزء "غامض" فيها لم تفصح عنه، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

وقالت إنها مستعدة في المقابل، لاستبدال ذلك الجزء بآخر جديد، من أجل حل تلك المشكلة مجانا.

وأتاحت شركة "أبل" عبر الصفحة لكل أصحاب هذه الهواتف كتابة رقما التسلسلي من أجل معرفة ما إذا كانت قابلة للتصليح لديها أم لا.

ولفتت الشركة في بيانها، إن المشكلة تؤثر على الأجهزة التي تم تصنيعها بين أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 إلى أغسطس/آب 2019 ولها أرقام متسلسلة متوالية.

ويأتي إعلان شركة "أبل" بشأن هاتفي "آيفون 6 إس" و"آيفون 6 إس بلس"، بعدما أصدرت تحذيرا الأسبوع الماضي، بشأن هواتفها الجديدة "آيفون 11 برو" و"آيفون برو ماكس".

وحذرت "أبل" أصحاب هذه الهواتف بضرورة الاستعانة بفني معتمد لديها من إصلاح أو استبدال الشاشة التالفة، لأن هذا قد يكون له آثارا خطيرة.

وشرحت "أبل" في وثيقتها أن شاشة هاتفها "آيفون" مصممة لكي تتوافق مع نظام تشغيل "آي أو إس" وتحديثاته المستمرة، من أجل تقديم أفضل أداء وجودة.

وحذرت من أن تركيب شاشة غير أصلية، قد ينجم عنه حدوث مشكلات في التوافق أو الأداء. بما في ذلك في اللون والسطوع واستنزاف البطارية.