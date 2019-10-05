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17:35 05 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الممثلة المصرية شهيرة

    بالفيديو... أول رد من شهيرة بعد ضجة ظهورها بشعر مستعار

    © AFP 2019 / AMR AHMAD
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    تعرضت الممثلة المصرية، شهيرة، لانتقادات بالغة، بسبب أحدث ظهور لها، وهي مرتدية لشعر مستعار.

    وأطلت شهيرة بشعر مستعار، خلال حضورها ورشة لأهم صناع الشعر الصناعي بالعالم، برعاية خبيرة التجميل، ميرفت عطا الله، وحضرها عدد من الفنانات، منهم رجاء الجداوي وسهير رمزي.

    وفي أول رد منها على الضجة التي أثارتها بسبب "الشعر المستعار"، قالت شهيرة في تصريحات تلفزيونية، إنها تهتم بالطبع بما يقال عنها ولا تدير ظهرها للانتقادات، موضحة أنها تهتم لجمهورها كثيرا، ولكن في النهاية لا تستطيع أن ترضي جميع الأشخاص والأهم أن يكون الانسان راض عن نفسه.

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    اول تعليق ل #شهيرة بعد ظهورها بشعر مستعار • لقاء : @foochiagram

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    وعن رأي زوجها الفنان المصري، محمود ياسين في خلعها للحجاب وارتدائها لشعر مستعار، قالت شهيرة: "هو عاجبه كل حاجة".

    يشار إلى أن شهيرة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر فبراير/شباط، بعد ظهورها بدون حجاب، مؤخرا، في إحدى المناسبات، خاصة بعد ارتدائها له واعتزالها الفن لفترة تزيد عن 20 عاما. 

    وظهرت الممثلة المصرية سهير رمزي مع الفنانة شهيرة دون حجاب خلال حضورهما معرض و"بازار" داخل أحد "المولات التجارية" بمناسبة أعياد الحب، لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة.

    وشهيرة متزوجة من الممثل المصري، محمود ياسين، والذي أعلن اعتزاله التمثيل في شهر سبتمبر/ أيلول 2018.

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