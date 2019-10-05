عمرو دياب يتسبب بأزمة غير متوقعة في الأردن

تسبب المطرب المصري، عمرو دياب، في أزمة غير متوقعة، في الأردن.

وذكرت تقارير أردنية، أن "دياب" زاد من نسبة الإشغالات الفندقية في العقبة ورم، بسبب الحفل الغنائي الذي أحياه أمس الجمعة، على ضفاف خليج العقبة، وذلك بعد غيابه لعامين.

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إلى أن نسبة الإشغال الفندقي في العقبة، ارتفعت خلال الأيام الماضية لتصل إلي 95% تزامنا مع إقامة الحفل كأسلوب غير تقليدي للتسويق.

وأكدت الصحيفة أن الحركة التجارية في المدينة تشهد نشاطا ملموسا من قبل القادمين لحضور الحفل من عدة دول عربية، من سوريا وفلسطين إضافة الى الأردنيين الذين يتابعون أعمال الفنان.

وقدم عمرو دياب خلال حفله بمدينة العقبة الساحلية بالأردن، باقة من أجمل أغنياته، سواء الحديثة أو القديمة، وسط تفاعل جماهيري كبير من قبل الآلاف الذين احتشدوا قبل الحفل بساعات.

يشار إلى أن عمرو دياب يستعد لطرح أحدث ألبوماته "أنا غير" خلال الفترة القادمة، بعدما طرح منه حتى الآن 5 أغنيات هي، "أنا غير"، و"بحبه" ، و"يوم تلات"، و"تحيرك"، و"متغير".

وكان عمرو دياب طرح أغنية جديدة تحمل اسم "أنا بعشقك يا مصر"، وهي من كلمات رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.