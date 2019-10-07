صورة جديدة لميريام فارس... والسبب هذا المرض

شاركت النجمة اللبنانية متابعيها على "إنستغرام" صورة بفستان أبيض وباقة من الورود زهرية اللون، لتشارك على طريقتها الخاصة بحملة التوعية الصحية للنساء من مرض سرطان الثدي.
وعلقت الممثلة اللبنانية على الصورة باللغتين العربية والإنجليزية، قائلة: "شهر أكتوبر هو شهر التوعية من #سرطان_الثدي، وهي حملة سنوية لزيادة التعريف بالمرض وطرق العلاج. نسبة الشفاء عالية إذا تم إكتشاف المرض بشكل مبكر".
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“Early detection can make a difference” #October is #BreastCancerAwareness month, Don't hesitate to take the test or share the awareness with your family and loved ones 🎀 شهر اكتوبر هو شهر التوعية من #سرطان_الثدي، وهي حملة سنوية لزيادة التعريف بالمرض و طرق العلاج. نسبة الشفاء عالية اذا تم إكتشاف المرض بشكل مبكر 🎀
يذكر بأن النجمة اللبنانية تحظى بشعبية كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث يصل عدد متابعيها لحوالي 14 مليون متابع.
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