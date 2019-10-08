بالفيديو... آخر ظهور لطلعت زكريا في زفاف هنا الزاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لآخر ظهور للفنان المصري الراحل، طلعت زكريا، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما.

وكان آخر ظهور لـزكريا في حفل زفاف الممثلة المصرية، هنا الزاهد، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

View this post on Instagram ربنا يشفيك يانور عينيه الرجاء الدعاء لابى بالشفاء يارب من فضلكم🙏 A post shared by Emy Talaat Zakaria (@emytalaatzakaria) on Oct 8, 2019 at 3:06am PDT

وكان طلعت زكريا متزوجا من والدة هنا الزاهد منذ 15 عاما، وأكدت في تصريحات تلفزيونية لها، أنه في مقام والدها، وأنها دائما ما تلجأ له في حال مواجهتها لأي مشكلة.

ولفتت إلى أن علاقتها حاليا مع طليق والدتها، طلعت زكريا، تتمتع بروح المحبة والصفاء، موضحة أنه ليس والدها، ولكنه من رباها، كما أكدت حضوره حفل خطوبتها من الفنان أحمد فهمي، وأن ما تردد حول عدم حضوره الخطوبة غير صحيح.

وتوفي طلعت زكريا بعد صراع مع المرض.

وولد طلعت زكريا عام 1960 بمدينة الإسكندرية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وتميز منذ بداياته في الأدوار الكوميدية.

وقف أمام كبار نجوم الكوميديا في مصر مثل عادل إمام وسمير غانم وشارك في العديد من المسرحيات، منها "بهلول في اسطنبول" و"أنا ومراتي ومونيكا" و"سكر هانم" و"بابا جاب موز".

وفي السينما، قدم أفلام "طباخ الرئيس" و"الفيل في المنديل" و"حليمو أسطورة الشواطئ"، إلى جانب مشاركته في "حريم كريم" و"جاءنا البيان التالي" و"اوعى وشك" و"غبي منه فيه" و"حاحا وتفاحة".

ظهر في عشرات المسلسلات التلفزيونية وكان حاضرا بأدائه الصوتي في العديد من المسلسلات الإذاعية ومسلسلات الأطفال.